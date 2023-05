Deze snelgroeiende planten zorgen gelijk voor meer privacy in je tuin

Wie het geluk heeft een tuin of balkon te hebben, brengt daar nu waarschijnlijk ineens zoveel mogelijk tijd door. Je kunt lekker in de frisse lucht zitten met een lekker boek en een heerlijk drankje. Of misschien doe jij wel een dutje op de loungebank of verplaats je je thuiskantoor naar de zon, terwijl je luistert naar het getjilp van de vogels.

Geen gespiek meer van de buren

De enige storende factor zijn die nieuwsgierige blikken van je omringende buren. Dit kun je voorkomen met hekken, maar heel mooi zijn die vaak niet. Een natuurlijker alternatief zijn planten en struiken. Maar die moeten wel snel groeien, wil je daar deze zomer nog profijt van hebben. Daarom hebben we vijf planten en struiken op een rijtje gezet die snel groeien, prachtig bloeien en voor veel privacy zorgen.

Perfecte planten voor meer privacy in je tuin

1. Forsythia

De forsythia bloeit vanaf maart en kleurt weelderig geel. Deze plant groeit snel, met 30 tot 50 centimeter per jaar en kan wel drie (!) meter hoog worden.

Forsythia Beeld Getty Images

2. Vlinderstruik

De vlinderstruik (ook wel Buddleia genoemd) is zeer gemakkelijk te verzorgen en overwintert probleemloos. Hij wordt tot wel vier meter hoog en kan tot 150 centimeter per jaar groeien. Het is ook dé plant voor meer vlinders en bijen in je tuin.

Vlinderstruik Beeld Getty Images

3. Pluimhortensia

Deze hortensia is winterhard en groeit tot 50 centimeter per jaar. Wanneer je ‘m nu plant, kun je vanaf juli genieten van prachtige bloemen in een grote verscheidenheid aan kleuren.

Hortensia Beeld Getty Images

4. Jasmijn

Als de geurende jasmijn het goed doet, groeien er ontelbaar veel mooie witte bloemen met een heerlijke, frisse geur. Deze plant groeit elkaar wel 50 centimeter en kan maar liefst 4 meter hoog worden. Ideaal om een lekkere geur én wat meer privacy in je tuin te creëren.

Jasmijn Beeld Getty Images

5. Weigelia

Deze plant is afkomstig uit Azië en bloeit prachtige bloemen in roze en gele tinten. Met 60 centimeter per jaar groei hij snel uit tot een hoogte van wel zes meter. Deze struik wordt als bijzonder veerkrachtig beschouwd en is bestand tegen alle moeilijke locaties en plekken in de tuin.

Weigelia Beeld Getty Images

Oók in een klein stadstuintje of op een balkon kun je een kleurrijke bloemenzee creëren. Tom denkt graag mee en laat zien hoe tuinieren in potten niet kan mislukken:

Bron: Freundin.de