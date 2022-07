Deze superleuke plantenwand kun je helemaal zelf maken

De potjes zijn gevuld met ­lavendel en allerlei kruiden, ­waaronder de geurige blauwe bergsteentijm (Calamintha).

Dit heb je nodig voor de plantenwand: • Balk vuren 44 x 119 cm x 270 cm €10,60

• Plank vuren 18 x 119 mm x 270 cm €3,79

• Schaaflat vuren 18 x 18 mm x 210 cm €1,40

• Stokschroeven 8x80 €0,30 p.st.

• ringmoer M8 €1,78 p.st.

• Hybride beits, diverse kleuren, 375 ml €8,95 (alles hornbach.nl)

• Houtlijm, bijvoorbeeld Bison constructielijm bruislijm PU watervast 750 ml €16,35 (quofi.nl)

Zo maak je de plantenwand

De plantenwand is gemaakt van oude ­pallets met als ondersteuning twee vurenhouten balken. Hoe ouder, hoe mooier! Schuur de planken met grof schuurpapier voor een nog mooier effect. Het hout kan onbehandeld ­buiten worden gebruikt, maar beitsen kan natuurlijk ook.

Zaag de balken af op een lengte van ongeveer 110 cm. Zaag een vurenhouten plank van 18 x 119 mm af op een lengte van ongeveer 109 cm, afhankelijk van de gewenste breedte van de hangtuin, en gebruik deze plank als bodem.

Zaag nu 3 planken van pallethout af op een lengte van 110 cm en bevestig twee daarvan verticaal op de beide balken. De derde plank monteer je later in het midden.

Zaag dan een paar planken pallethout van 109 cm. Bevestig er twee horizontaal ­vanaf de onderrand, met bijvoorbeeld een tussenruimte van 1 cm, en één gelijk aan de bovenrand.

Meet de afstand tussen de beide balken (109 - 2x 4,4 = 100,2 cm ) en zaag een plank van 18 x 119 mm op deze lengte af. Bevestig deze tussen de balken op steunlatjes als bodem van het bovenste vak. De afstand vanaf de bovenrand is ongeveer 5-6 cm, afhankelijk van de breedte van de planken pallethout en de dikte van de steunlatjes.

Maak een interessante verdeling

Nu kun je de derde verticale plank, die je eerder al gezaagd hebt, in het midden plaatsen, tegen de bodemplanken van het onderste en het ­bovenste vak. Maak vervolgens met hele of halve lengtes pallethout een interessante verdeling voor de rest van de vakken en ­bevestig deze. Maak bodemplanken voor de ­afzonderlijke vakken en bevestig deze met steunlatjes en tussenschotjes die je ­achter de middelste verticale plank monteert. De ­achterkant bekleed je tot slot met pallethout volgens hetzelfde patroon als de voorkant. Je kunt de achterkant ook helemaal dicht maken, bijvoorbeeld als je de wand aan een muur of schutting hangt.

Beits de vurenhouten balken en planken. In de bovenkant van de balken boor je gaten voor de stokschroeven (een soort houtdraadbouten zonder kop, maar met een metrische schroefdraad aan het uiteinde) waarop je de ophang­ogen (ringmoer M8) monteert.

DIY: Janneke Peters m.m.v. Jef van Tricht | Fotografie: Danique van Kesteren