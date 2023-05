Déze tips geven boswachters om je tuin klimaatproof te maken

Door klimaatverandering wisselen periodes van extreme droogte en wateroverlast elkaar af. Er valt niet meer neerslag, maar het valt in relatief steeds kortere periodes. Dit zorgt voor problemen in veel steden, in de landbouw en in de natuur.

Toekomstbestendige tuin

“Gelukkig kunnen we hier wat aan doen”, zegt Bart Zwiers, boswachter van natuurgebied De Onlanden tegen vereniging Natuurmonumenten. “Door regenwater de ruimte te geven en in perioden van veel regen het water op te vangen en vast te houden, in plaats van het zo snel mogelijk af te voeren.” Gezonde natuurgebieden kunnen als een soort spons regenwater vasthouden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het natte natuurgebied De Onlanden vlakbij Groningen met behulp van zachte en slingerende oevers, meer ondiepe- en overloopgebieden. “Maar niet alleen gezonde natuurgebieden, ook gezonde, toekomstbestendige tuinen kunnen helpen om onze voeten droog te houden,” aldus boswachter Bart.

Waar te beginnen

Een toekomstbestendige-, ofwel klimaatproof tuin: waar begin je als tuinbezitter, zonder al te groene vingers? Boswachter Bart heeft een aantal simpele tips waarmee je je eigen tuin en buurt beter bestand maakt tegen droogte en wateroverlast: “Het is niet moeilijk, maar vooral een kwestie van doen.”

Tuintegels verwijderen

Nederland heeft in totaal 3 miljard m2 aan tuin en bijna de helft (!) daarvan is betegeld. Zonde. Vervang je tegels door groen. Dan kan regenwater de bodem inzakken en trekt je tuin bovendien meer dieren aan.

Plaats een regenton

Laat al dat kostbare regenwater niet zomaar via de regenpijp in het riool verdwijnen. Vang het op in een regenton en bewater er je planten mee in drogere perioden. Gratis en bovendien nog beter voor je planten ook: er zit minder kalk in regenwater dan in kraanwater.

Leg een vijver aan

Een vijver vangt water op én houdt het langer vast. Tegelijk geeft een vijver een enorme boost aan de biodiversiteit in je tuin. Al is een vijvertje nog zo klein, er komt een heleboel klein leven op af.

Zó houd je het water helder van de vijver in jouw tuin:

