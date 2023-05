Déze tuinklusjes zijn perfect voor de maand mei

Niet alleen jij, maar ook je tuin wordt daar heel blij van.

1. Luizen bestrijden

Duiken de eerste bladluizen op? Dan kunnen er 3 dingen aan de hand zijn.

1: de aangetaste plant krijgt te weinig goede voedingsstoffen en ziet er treurig uit.

2: de plant is overbemest met stikstof (dus er is niet de juiste voedingsbalans).

Of 3: de plant heeft een gebrek aan water en kalium.

De oplossingen zijn simpel: geen chemische troep, maar de natuur z’n werk laten doen.

Compost

Geef compost waarin alle nuttige voedingsstoffen zitten. Dat versterkt de plant en maakt ʼm minder interessant voor luizen. Werkt zowel preventief als curatief. Zeepsop

Oma’s middeltje dat prima werkt tegen luizen. Neem een liter lauw water en los er een eetlepel groene zeep in op. Laat afkoelen en voeg eventueel een scheutje alcohol toe. Bespuit daarmee de plant. Brandnetelextract

Pluk brandnetels (met handschoenen aan!) en doe ze in een emmer vol koud water. 12-24 uur laten trekken, even zeven en onverdund spuiten.

2. Kruiden, fruit en groente planten

Vul potten met allerlei kruiden en zet ze op een zonnige plek bij de keukendeur. Lekker en leuk: een hangmand met aardbeien. Sla doet het prima in een pot. Het is dé tijd om werk te maken van een moestuintje. Zorg voor een luchtige bodem en veel compost. Zet de plantjes in de halfschaduw.

3. Zomerbollen planten

Breng extra pit aan in de tuin met kleurige zomerbollen. Je kunt ze nu planten. Denk aan dahlia’s, Canna (bloemriet), Cosmos, Crocosmia en Ornithogalum (vogelmelk). Voor bijzondere zomerbollen kun je terecht bij onder andere Nijssen Tuin & Bulbs Heemstede en Fluwel.

4. Klaver weghalen

Zit er veel klaver in het gazon, dan heeft het gras een tekort aan stikstof en vocht. Strooi bloedmeel (te koop in het tuincentrum), en het aangesterkte gras zal de klaver verslaan. Ook een verdwaald klavertjevier, helaas.

5. Hagen snoeien

Deze hagen mogen nu gesnoeid worden:

Liguster

Beuk en haagbeuk

Laurierkers

Hulst

Coniferen

Let op: de taxus is pas in juni aan de beurt

6. Vlinders en bijen naar je tuin lokken

Verander je gazon of een deel ervan in een wilde bloemenweide. Gras is fijn aan de voeten, maar doet weinig voor de biodiversiteit. Een veldje wilde bloemen daarentegen trekt massa’s vlinders en bijen.

Zo werkt het: verwijder het gras op de plek waar je bloemen wilt en maak de bodem wat losser. Meng meerjarig bloemenzaad met eenjarig zaad, dan heb je het eerste jaar al een bloemenfeestje. Op de website van de Vlinderstichting kun je zien welke bloemzaden geschikt zijn. Zaaien kan nu of in het najaar.

7. Ruimte maken voor langbloeiers

Denk vooruit en maak ruimte in de tuin voor planten die de hele zomer door bloeien. De zonnigste is natuurlijk Echinacea, ofwel zonnehoed. Zoals de naam al doet vermoeden, houdt deze vaste plant van een zonnige plek en goed doorlatende grond.

3 mooie nieuwe must-haves waar je lang plezier van hebt:

Echinacea ‘JS Engeltje’ , bloeit van juli tot november witroze met hangende bloemblaadjes,

Echinacea purpurea ‘JS Ivos Poem’ , heeft perfect gevormde horizontale bloembladen en een geeloranje hart, bloeit wit van juli tot oktober

Echinacea purpurea ‘JS Stiletto’, een echte fel paarse eyecatcher met bijna zwarte stengels. Onder meer verkrijgbaar bij vasteplant.be (Jan Spruyt).

Nog meer tuintips? Bestel de nieuwste Libelle Tuin&Zo.

Met déze planten trek je vlinders naar de tuin: