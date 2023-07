Dít is álles wat je wil weten als je een moestuinbak begint

We zetten alles (ja, álles!) wat je wil weten over het beginnen én bijhouden van een moestuinbak voor je op een rijtje.

Wat zijn de beste moestuinbakken?

Van moestuinbakken zijn er nogal wat, maar ze zijn niet allemaal even goed. Wil je een goede basis leggen, zorg er dan eerst voor dat je een goede moestuinbak bezit. Deze zijn er in verschillende soorten en maten, gemaakt van verschillende materialen en variërend van prijs tot prijs. Volgens échte liefhebbers van de moestuinbak zou je voor de beste moestuinbakken het beste voor één van onderstaande moestuinbakken gaan.

Woodblocx moestuinbak Beeld Woodblocx

Elho Green Basics moestuinbak Beeld Elho Green Basics

Woodvision moestuinbak Beeld Woodvision

Beginnen met een moestuinbak

De kans is groot dat je, vooral als je geen ervaring hebt met tuinieren, geen idee hebt waar je moet beginnen als het aankomt op beginnen met een moestuinbak. Geen zorgen, want eigenlijk is het simpelweg een kwestie van gewoon doen. We leggen je hieronder uit hoe je dat het beste doet, want waar begin je? En wat heb je nodig?

Kies een geschikte plek om je moestuinbak neer te zetten. Voor het beste resultaat zet je de moestuinbak op een beschutte plek waar de zon gemiddeld de halve dag schijnt.

Schaf een goede moestuingrond aan, die bij voorkeur biologisch is. Deze vormt namelijk de bodem van je moestuinbak en die is erg belangrijk. De bodem van de moestuinbak is immers dé plek waar je plantjes hun voeding vandaan halen.

Kies de groente-, fruit- en kruidenzaden of -plantjes uit die je in je moestuinbak wil planten. Verder in dit artikel leggen we je uit hoe- en waar je die het beste plaatst.

Als de zaadjes over een tijdje al wat langer in de moestuinbak zitten, zal er langzamerhand ook onkruid groeien. Zorg er dan ook voor dat je een hak of schoffel hebt voor het verwijderen van dit onkruid om schade aan je plantjes en ongedierte te voorkomen.

De plantjes in je moestuinbak zijn vaak dorstig en gaan dus heel wat water opslurpen. Zet daarom een gieter in de buurt of zorg dat er een tuinslang in de buurt aanwezig is. Zo bewater je je moestuinbak goed, makkelijk en snel!

Hoewel groene vingers letterlijk én figuurlijk fijn kunnen zijn, kan een plantenschepje ook nog wel eens goed van pas komen. Bespaart je toch weer de (on)nodige viezigheid!

Wil je tóch lekker met je handen in je moestuinbak aan de slag gaan, maar liever wél zonder dat er allemaal aarde aan je handen komt te zitten? Soepele tuinhandschoenen zijn vanaf nu je beste vrienden. En ook daar zijn er genoeg van!

Wanneer kun je het beste beginnen met een moestuinbak?

Voor het beste (en het snelste) resultaatkun je het beste in maart met je moestuinbak beginnen. Vanaf dat moment pak je namelijk meteen het hele seizoen mee en kun je ook datzelfde seizoen nog oogsten, en dat is wel zo fijn! Rond dit jaargetijde ga je voor in je moestuinbak het beste voor worteltjes, bietjes, spinazie of radijsjes. Begin je iets later, bijvoorbeeld in juni, dan is het goed om te beginnen met zomergroenten als courgettes, tomaten en paprika's.

Hoe diep moet een moestuinbak zijn?

Een moestuinbak moet ongeveer twintig centimeter diep zijn, maar sommige plantjes hebben minder grond nodig. Dieper dan twintig centimeter hoeft je moestuinbak in ieder geval écht niet te zijn, omdat plantjes ook maar een diepte van twintig centimeter nodig hebben om goed te kunnen groeien en zo de benodigde voedingsstoffen op te kunnen nemen. Als je moestuinbak dieper is dan twintig centimeter, dan is dat dus zonde van het materiaal dat je gebruikt.

Wat gebruik je als bodem in een moestuinbak?

De ideale bodem van een moestuinbak bestaat uit drie lagen.

Laag 1: de hydrokorrels. Hydrokorrels bestaan uit klei en absorberen vocht. Hierdoor zorgen ze voor een goede afwatering. zorgen hierbij voor een goede afwatering.

Laag 2: bodemverbeteraar. Bodemverbeteraar bestaat uit een grondsamenstelling die de wortels stimuleert om te groeien. Je kunt natuurlijk ook, als je die hebt, voor compost uit je eigen tuin gaan.

Laag 3: potgrond. In potgrond zit een basisbemesting. Bemeste tuinaarde is een goede basis voor je groente of kruiden.

Wat is de perfecte plek voor een moestuinbak?

Voor het beste resultaat zet je de moestuinbak op een beschutte plek waar de zon gemiddeld de halve dag schijnt. Zo voorkom je een overmaat aan zon en ga je een gebrek aan zon tegen!

Welke groenten kunnen er in een moestuinbak?

Er zijn heel veel groenten die het goed kunnen doen in een moestuinbak, maar de groenten die het doorgaans het beste doen in een moestuinbak zetten we hieronder voor je op een rijtje. Voor een duidelijk overzicht en nóg meer groenten die het goed doen in een moestuinbak kun je ook hier terecht.

Aardappelen

Asperges

Aubergine

Boerenkool

Bonen

Courgette

Erwten

Komkommer

Paprika

Pompoen

Radijs

Sla

Spinazie

Tomaat

Wortel

Welke kruiden kunnen er in een moestuinbak?

Hetzelfde als voor groenten geldt ook voor kruiden dat het vaak allemaal goed werkt. Echter zijn er ook wat kruiden betreft een aantal parels, die het nét even wat lekkerder doen in een moestuinbak dan andere kruidensoorten.

Basilicum

Citroenmelisse

Munt

Oregano

Peterselie

Rozemarijn

Goede en slechte buren in een moestuinbak

Geloof het of niet, maar niet alle groenten- en fruitsoorten doen het goed als je die naast elkaar plant in een moestuinbak. Afijn, je weet wat ze zeggen: beter een goede buur dan een verre vriend. Zorg er in ieder geval voor dat je je moestuinbak indeelt in minimaal vier vakken. Plant per vlak de soorten uit één gewasgroep bij elkaar. Elke gewasgroep gebruikt namelijk zijn eigen voedingsstoffen en als je daar geen rekening mee houdt, kan de grond uitgeput raken. Wil je precies weten welke groenten- en fruitsoorten je beter niet naast elkaar kunt plaatsen? Dat lees je hier.

Hoeveel tijd kost het bijhouden van een moestuinbak?

De hoeveelheid aan tijd die je kwijt bent aan het bijhouden van een moestuinbak hangt af van verschillende factoren. Zo spelen onder meer de grondsituatie, de beplanting, de gewassen en je eigen manier van tuinieren een grote rol. Voor een moestuin van 200 m2 geldt doorgaans dat je er acht uur per week aan kwijt bent. Een moestuinbak is alleen een stuk kleiner, waardoor de hoeveelheid tijd die je kwijt bent aan een moestuinbak vaak veel lager ligt. Goed om te weten!

