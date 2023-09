Dít is de meest getelde wespensoort in Nederland

Zo’n tweehonderd mensen namen deel aan de telling. Samen telden zij 1170 wespen, waarvan de limonadewesp als winnaar uit de bus kwam. Wel kwam deze wesp minder vaak voorbij dan vorig jaar, namelijk 692 tegenover 794 keer.

Terras

Het is overigens niet verrassend dat deze wespensoort het meest werd waargenomen. De limonadewesp wordt ook wel de ‘normale wesp’ of de Duitse wesp genoemd en laat zich overal in het land zien. Limonadewespen houden van zoetigheid én van alcohol. Ja, dit zijn dus die irritante beestjes die jouw middag op het terras komen verstoren.

Misschien spring je bij het zien van zo’n wesp meteen gillend uit je stoel, maar de Wespenstichting wil juist benadrukken dat (limonade)wespen helemaal niet gevaarlijk hoeven te zijn. Limonadewespen behoren tot de sociale wespen, die een nest maken en daarin samenleven. Sociale wespen worden door velen als hinderlijk en agressief gezien en wespennesten worden vaak vernietigd met giftige bestrijdingsmiddelen, wat volgens de Wespenstichting een kwalijke zaak is.

‘Dit is niet alleen erg jammer voor de wespen en de natuur, het is vaak ook totaal onnodig’, staat op de website. ‘Vaak blijkt een wespennest objectief gezien geen gevaar te zijn, zolang men maar bereid is om er op een bepaalde manier rekening mee te houden.’

Bedreigd

Alleen wanneer (limonade)wespen zich bedreigd voelen, kunnen ze gaan steken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je hun nest verplaatst. Uiteindelijk zijn wespen niet per se gevaarlijker dan bijen. Door hun voorkeur voor zoetigheid komen ze wel sneller in de buurt van mensen, maar ze hebben nooit de intentie om aan te vallen. Als je in zo’n situatie rustig blijft, kan er weinig gebeuren.

Ook denken veel mensen dat wespen, in tegenstelling tot bijen, geen toegevoegde waarde hebben. Dat is een fabel: wespen zijn op meerdere manieren ontzettend nuttig voor de natuur. Zo eten ze spinnen en insecten, waarmee ze insectenplagen in de landbouw en in tuinen voorkomen. Ook bestuiven ze bloemen en planten en ruimen ze kadavers op.

Hoornaar

De Wespenstichting hoopt met de jaarlijkse tellingen de kennis over sociale wespensoorten te vergroten. Opvallend was dat de Europese hoornaar, ook een sociale soort, in de tellingen vaker voorkwam dan vorig jaar. “Meer dan de helft van de deelnemers zag een Europese hoornaar”, zegt Wespenstichting-secretaris Eric Mahieu. “Dat is opvallend, want die soort komt in bepaalde delen van het land, zoals in kustgebieden, van nature minder voor.”

Ook populair was de zweefvlieg, die onder de ‘doen-alsofwespen’ valt. Daarnaast werden vier Aziatische hoornaars geteld. Een steek van de Aziatische hoornaar is een stuk pijnlijker dan die van een Europese hoornaar, maar de kans dat je zo’n steek oploopt, is een stuk kleiner. Aziatische hoornaars komen namelijk niet op zoetigheid en eten af.

Bron: NU.nl, NWVA, Natuurpunt.be, KRO-NCRV