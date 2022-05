Dit is waarom je een gebruikt theezakje in de aarde zou moeten stoppen Beeld GettyImage

Ben je een theeliefhebber en gaan jouw theezakjes na gebruik regelrecht de prullenbak in? Je kunt ze voortaan beter in de tuin planten of in de aarde doen bij je kamerplanten.