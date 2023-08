Dít onkruid uit de tuin kun je eten

We zochten uit met welk soort onkruid je kunt kokerellen. Het is belangrijk om het onkruid in een schone en vertrouwde omgeving zoals je eigen tuin te plukken. Vermijd ook gespoten planten, en spoel het grondig af voor je er mee aan de slag gaat.

Weegbree

De weegbree is een geneeskrachtig plantje en heeft een verzachtend, ontstekingsremmend effect. De bladeren van dit onkruid kan je rauw eten, stoven of meekoken in de soep. Je kunt ook een frisse smoothie maken met deze plant. Meng 2 grote eetlepels weegbree met 2 bananen en een beetje water. Je kunt het aanvullen met nog meer fruit en eventueel wat chiazaad voor een extra gezond recept.

Zevenblad

Het zevenblad is een niet graag geziene gast in de tuin, omdat het snel gaat woekeren. Toch is het een fijne plant om in je keuken te hebben. De blaadjes van het zevenblad lijken op spinazie en zijn zeer eetbaar. Het past goed in een hutsepot. Kook het zevenblad een paar minuten en meng het daarna door je aardappelpuree.

Veldzuring

Veldzuring of zurkel is een ideaal ingrediënt in soepen, salades, sauzen en omeletten, en is essentieel in de bereiding van paling in ’t groen. Bereid zurkelsoep op dezelfde manier als brandnetelsoep; vervang gewoon de brandnetels door veldzuring. Ook wordt het regelmatig gebruikt in quiches.

Brandnetel

Wellicht wist je het al, maar ook brandnetel is perfect eetbaar. Zodra je de bladeren kookt of droogt hoef je niet meer bang te zijn voor een prik van de plant. Brandnetel is vooral populair in soep. Hiervoor zijn alleen de blaadjes nodig. Ook een lekker kopje thee kun je van het onkruid maken. Het schijnt erg gezond te zijn, en goed voor haar en huid.

Toch niet zo'n fan van het onkruid in je tuin? Zó kun je het voorkomen:

Bron: www.lovethegarden.com