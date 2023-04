Dít zijn de tuinklusjes voor april (zodat je daarna lekker kan genieten)

Onderstaande tuinklusjes kun je in april doen, zodat je er de hele zomer van kan genieten.

Borders opruimen

Door alle stormen afgelopen herfst en winter zien de borders er waarschijnlijk een beetje gehavend uit. In april is het dan ook tijd voor grote schoonmaak.

Verwijder eerst alle bladeren en daarna het onkruid. Woel vervolgens de grond los om het goed te laten ventileren. Snoei de voorjaarsbloemen. Je kunt het beste alleen de bloem afknippen en de bladeren zelf laten afsterven. Zo kan de plant zijn eigen gang gaan. De hortensia's in de tuin mag je daarentegen wel een flinke snoeibeurt geven.

Hagen en heesters snoeien

Dan kun je verder met het snoeien van de hagen en heesters. Dit hoeft maar één keer per jaar en april is daar een prima maand voor. Knip alle dode takken uit de heesters en snoei de hoofdtakken een stuk terug, zodat je weer mooie, volle planten krijgt. Plaats daarna bodembedekking rond je hagen. Dit verbetert de bodemstructuur en voorkomt uitdroging. Bovendien voorkom je zo onkruid.

Zaaien en planten

Veel planten die je vorig jaar hebt geplant, zullen in de lente en zomer weer beginnen te bloeien. Maar lang niet alle planten overleven de winter. Het is daarom tijd om wat nieuwe bloemen en planten te zaaien. Zo is de tweede helft van april het perfecte moment om zomerbollen te planten, zoals dahlia's en gladiolen. Ook rozen kunnen nu geplant worden.

Schoonmaken

Heb jij ook zin om weer buiten in je tuin te vertoeven, gezellig te barbecueën of gewoon in je ligstoel te genieten van een goed boek? Geef dan ook je tuinmeubilair alvast een flinke schoonmaakbeurt. Zo kun je er weer een hele lente én zomer tegenaan.

Hoe je tuinmeubelen moet schoonmaken, hangt af van het materiaal waar ze van gemaakt zijn. Vuil op kunststof meubelen krijg je makkelijk schoon met wat zeep een zachte spons. Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger, want dan kun je stoel of loungebank beschadigen. Bij teakhout kom je een heel eind met een warm sopje van groene zeep (en eventueel een paar lepels soda). Gebruik ook nu alleen een zachte borstel.

