DIY: dit superleuke en stoere tuinbankje kun je helemaal zelf maken

Dit heb je nodig voor het tuinbankje • plaat watervast verlijmd multiplex 122x244 cm, dikte 18 cm, ca. €120,- (bouwmarkt)

• decoupeerzaag

• handzaag

• plamuur

• schroeven (4x40 mm)

• boormachine

• schuurpapier

• rolmaat

• potlood

• grondverf

• verf in een mooie kleur

• kwast, roller, verftray

• lijm

Zo maak je het tuinbankje

Stap 1

Teken de elementen uit de werktekening met potlood op het multiplex (2x zijkant, rugleuning, zitting, frontje voor- en achterkant).

Stap 2

Zaag de elementen uit met een decoupeerzaag. Werk de zijkanten af met schuur­papier.

Stap 3

Zaag latjes van ongeveer 4 cm breed van het resthout. Deze latjes gebruik je voor het monteren van de rugleuning, zitting en de voor- en achterfrontjes van de bank. Bepaal de juiste lengtes door de latjes langs de staanders te houden en af te tekenen met een potlood.

Stap 4

Zaag de latjes op de juiste maat. Tip: Smeer zaagranden in met een mengsel van houtlijm en water om te voorkomen dat er vocht in het hout trekt. Laat het goed drogen en schuur het licht op voor je de bank in elkaar zet.

Stap 5

Schroef de latjes op de staanders.

Stap 6

Het voor- en achterfront kunnen nu worden gemonteerd. Tip: Zorg ervoor dat je niet te dikke schroeven gebruikt; zo voorkom je dat het hout splijt.

Stap 7

Leg nu de zitting op het frame. Bepaal het midden van het voor- en achterfront; zet op dat punt de zitting met schroeven vast. Wel even goed meten, zodat je precies midden in de zijkant van de frontjes boort. Zorg dat de schroefkoppen verzinken in het hout van de zitting.

Stap 8

De rugleuning monteer je op dezelfde manier.

Stap 9

Plamuur de schroefgaten. Wanneer het droog is even opschuren.

Stap 10

Schilder de bank met een laag verdunde grondverf. Verf er daarna nog een laag onverdunde grondverf overheen. Lak de bank af in een mooie kleur.

Tip: Om de bank langer mee te laten gaan, is het slim om ’m niet direct met zijn voeten in de nattigheid te laten te staan. Leg er latjes of tegels onder zodat hij iets verhoogd staat.