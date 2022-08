DIY: zo maak je deze superleuke bloemenkas(t) zelf

Een kaskast? Zo doe je dat!

Dit heb je nodig voor de bloemenkas: • Oude vensters, deur, sloophout

• Lat ruw vuren 22 x 75 mm x 240 cm €4,09 (gamma.nl)

• Balkje vuren 33 x 56 mm x 210 cm €3,60

• Balkje vuren 33 x 69 mm x 210 cm €4,40

• Balkje vuren 44 x 44 mm x 240 cm €2,50

• Schaaflat vuren 27 x 18 mm x 210 cm €2,40

• Hybride beits, diverse kleuren, 375 ml €8,95

• Scharnier met losse pen, AXA, 76 x 76 mm €1,45 p.st.

• Deurhaakje (cassette sluiting) 27 x 70 mm €0,87 p.st.

• Grendel 35 mm €1,55 p.st. (alles hornbach.nl)

• Houtlijm, zoals Bison constructie bruislijm PU watervast 750 ml €16,35 (quofi.nl)

• Enkel glas 3 mm dik vanaf €18,15 p. m² (glaskoning.nl of de plaatselijke glashandel)

Zo maak je de bloemenkas

De kaskast is gemaakt met een mix van oude en nieuwe materialen. Een exacte werk­beschrijving is niet van toepassing omdat de beschikbare (oude) materialen natuurlijk verschillen. Onze kas heeft als basis een oude, massief houten paneeldeur en twee smalle vensters met elk 3 ruitjes, gevonden in een bouwcontainer op straat (met een beetje ­geluk ook te vinden via Marktplaats, een ­kringloopwinkel of een handel in oude bouwmaterialen). De ­beide vensters zijn op gelijke afmetingen recht gezaagd, de oude deur is op bijpassende ­afmetingen gezaagd, ongeveer 130 cm hoog en 80 cm breed. Voor het puntdakje zijn vuren­houten balkjes van 44 x 44 mm gebruikt. In de horizontale balkjes zijn ­inkepingen gezaagd die exact de breedte van de vensters hebben.

Het puntdak heeft een hellingshoek van 35 ­graden; de schuine balkjes zijn aan de ­bovenkant onder een hoek van 35 graden ­afgezaagd en aan de onderkant onder een hoek van 55 ­graden (90 - 35 = 55). Het ­verticale tussen­balkje is optioneel, net als het glas in de openingen. Het dak bestaat uit twee op maat ­gemaakte kozijnen van vuren balkjes van 33 x 69 en 33 x 56 mm die door middel van een halfhoutsverbinding zijn verbonden. De kozijnen zijn aan één kant afgeschuind onder een hoek van 35 graden zodat ze als punt­dakje tegen elkaar gezet kunnen worden. Voordat de kozijnen in elkaar gezet werden, is aan de binnenkant van elk balkje een sleuf van 4 mm breed en 10-15 mm diep gezaagd (frezen kan ook) waar het glas in geschoven kan worden.

Bestel het glas op maat, meet dan de dagmaat van het kozijn (de afmetingen van de binnenkant) en tel er aan elke kant 1 cm bij op voor het gedeelte wat in de sleuf van het kozijn komt.

Enkel glas oftewel floatglas

Een andere techniek is het zagen of frezen van een sponning waar je het glas in legt, waarna je het met glaslatten vastzet. Het gebruikte glas is enkel glas, ook wel floatglas genoemd, van 3 mm dik – iets dunner dan de sleuf in het kozijn zodat het er makkelijk in past. Het glas wordt rondom afgekit met een beglazingskit.

De deurtjes voor de kaskast zijn op dezelfde ­manier gemaakt, van vurenhouten balkjes van 33 x 56 mm. Deze beide deurtjes zijn met elk twee scharnieren afgehangen; één deurtje is aan de binnenkant voorzien van een ­grendel waarmee het vastgezet kan worden, aan de buitenkant houdt een haakje de ­deurtjes bij ­elkaar. Aan de onderkant van de kas is ­tussen de beide oude vensters die de zijkanten ­vormen een ­balkje van 44 x 44 mm geschroefd met daar ­tegenaan een oude plank van ongeveer 10 cm hoog. Het balkje is eerst aan de plank bevestigd, 2,5 cm vanaf de bovenrand, daarna is het geheel tussen de zijkanten van de kas ­gemonteerd.

Aan de achterkant van de kaskast is op ­dezelfde hoogte als het balkje aan de voorkant een steunlatje gemonteerd. Hiertussen zijn op maat gezaagde vurenhouten latjes van 22 x 69 mm gelegd die de bodem van de kaskast vormen.

In de kaskast zijn op dezelfde manier twee ­legborden gemaakt: bovenin over de hele breedte en in het midden een halve zodat er ook ­hogere planten in passen. Bij het ­plaatsen van de legborden is rekening gehouden met de dikte van de deurtjes (33 mm): ze zijn op 35 mm vanaf de voorkant van de kaskast ­gemonteerd. In de onderkant van het bovenste legbord is een ­gaatje geboord voor de pen van de grendel.

Het kale hout van het dakframe, de dak- en deurkozijnen en de voorkanten van de bodem en de legborden is behandeld met een witte beits; de houten latjes van de bodem en legborden zijn naturel gelaten omdat het daarvoor gebruikte (oude) hout zo mooi verweerd is. ­Natuurlijk kun je ook die beitsen.

TIP: Spelen er (kleine) kinderen in de tuin? Dan is het verstandig om niet te kiezen voor enkel glas, maar voor gelaagd glas, dat is glas dat uit twee lagen bestaat met een onzichtbare kunststof folie ertussen. Breekt het glas, dan houdt de folie het glas bij elkaar zodat geen scherven ontstaan.

Bloemenkas Beeld Danique van Kesteren

DIY: Janneke Peters m.m.v. Jef van Tricht | Fotografie: Danique van Kesteren