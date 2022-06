DIY: zó maak je zelf een buitenlampje van beton

Dit heb je nodig

een kleine en een grote petfles (0,5 ltr en 1,5 ltr) met dop

boormachine en boortje m 10

schaar

ijzerzaag

hol schroefdraad m 10

4 moeren m 10

4 schroeven

snoer ± 2 meter

snelcement of snelbeton

schaal

maatbeker

lepel

water

beker of leeg blikje waar de flessen in kunnen staan als je ze gaat vullen

stanleymes

tang

verf

kwast

fitting

lampje

stekker

Zo maak je het buitenlampje

Stap 1

Boor in het midden van de doppen van de twee flessen een gat.

Stap 2

Knip de bodem uit de grote fles.

Stap 3

Zaag met de ijzerzaag 20 cm van de schroefdraad.

Stap 4

Schroef een moer op de schroefdraad op ± 3 cm en zet de dop van de kleine fles ertegen. Schroef de tweede moer erop om de dop vast te zetten. Doe hetzelfde aan de andere kant van het draad. Let op: de tweede dop moet in dezelfde richting geschroefd worden als de eerste. Schroef de kleine fles op de dop. Schuif de kleine fles in de grote fles. De schroefdraad gaat door het gat van de grote fles. Zet de grote fles aan de bovenkant vast met de vierde moer.

Stap 5

Zet de fles in een beker. Centreer de kleine fles m.b.v. 4 schroeven. Schroef de schroeven door de grote fles heen. Prik niet door de kleine fles!

Stap 6

Maak het ­beton aan met water. Schep het beton in de mal en laat het uitharden.

Stap 7

Haal de schroeven eruit. Pel de flessen van de vorm m.b.v. stanleymes en tang.

Stap 8

Verf het beton.

Stap 9

Doe de fitting en het snoer erdoorheen.