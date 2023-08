Ga je kippen houden? Hierop moet je letten volgens boer Tom

Boer Tom zet ze voor je op een rij.

Het voordeel van kippen houden

Het houden van kippen wordt steeds populairder. Dat snappen wij heel goed. Niet alleen voorzien ze je iedere ochtend van een paar verse eieren, ook zijn ze snel tam, kindvriendelijk, makkelijk te verzorgen én ontdoen ze je tuin van insecten en slakken.

Een fijne plek voor je kippen

Boer Tom weet alles van kippen. Hij heeft er namelijk drie: Keesje, Kip en Cato. Als geen ander weet hij hoe je een fijne plek in je tuin kun creëren voor je kippen. Waar moet het kippenhok aan voldoen? Hoe leer je kippen waar ze hun eieren moeten leggen? En hoe bescherm je je kippen tegen roofdieren?

Tam maken

Ook weet Tom je te vertellen hoe je die kippen een beetje tam kunt krijgen. Want wat is er leuker dan kippen die letterlijk uit je hand eten? Het enige wat je nodig hebt is een handje meelwormen en een beetje geduld.

Tips van Tom

In deze video vertelt Tom je er álles over. Net als over de voeding die je aan je kippen kunt geven én waarom schaduwplekjes zo belangrijk zijn.