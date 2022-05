Pioenrozen Beeld Getty Images

Gaan je pioenrozen niet open? Met dit trucje krijg je dat tóch voor elkaar

Het is weer dé tijd voor de roos die staat voor liefde, geluk en gezondheid: de pioenroos. In mei en juni kun je deze prachtige bloemen weer volop kopen bij de bloemenkramen. De bloem is een favoriet van velen omdat-ie zo prachtig openklapt, maar helaas laten pioenrozen zich niet altijd zo mooi zien. Niet getreurd, met dit trucje klappen ze gegarandeerd wél open.