Grasvlekken in je spijkerbroek? Zó krijg je die er makkelijk en snel uit

Goed nieuws, want waarschijnlijk heb je al deze middelen al in huis.

Groene zeep

Dit middel is er eentje die al een tijdje bekend is. Dat is niet zonder reden, want volgens velen is het een wondermiddel. Smeer de vlek in je spijkerbroek in met groene zeep en wrijf het goed in. Stop je jeans vervolgens in de wasmachine en was deze volgens het wasvoorschrift op het label. De vlek zal daarna, afhankelijk van de intensiteit, verdwenen zijn.

Afwasmiddel

Een andere oplossing die je kunt gebruiken is... afwasmiddel! Smeer het afwasmiddel op de vlek, wrijf het voorzichtig in en laat het daarna even intrekken. Stop het kledingstuk in de wasmachine en je zult zien dat de vlek er daarna uit is.

Waspoeder

Doe een eetlepel waspoeder in een kom met koud water en laat de vlek daarin een uur weken. Om het wasmiddel diep in de vezels te laten doordringen, wrijf je een beetje over de vlek of gebruik je een borsteltje, bijvoorbeeld een zachte tandenborstel, als hulpmiddel. Let op: doe dit niet te hardhandig, want anders beschadig je je broek alleen maar meer. Spoel de vlek daarna af met koud water en was het kledingstuk zoals gebruikelijk.

Baking soda

Wat voor vlekken je ook hebt, schoonmaken met baking soda is een van de beste manieren om ze weg te krijgen. Meng twee eetlepels met een paar druppels water en maak hier een pasta van. Smeer dit op de vlek en laat de pasta even goed intrekken. Vervolgens doe je het kledingstuk in de was en je vlek verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Glassex

Geloof het of niet, maar ook Glassex schijnt een wondermiddel te zijn als het aankomt op grasvlekken in je spijkerbroek. Eigenlijk is dat ook zo gek nog niet, want je krijgt met dit middel immers wel meer schoon. Spuit de vlekken goed in met het middel en masseer het met je vingers of een borsteltje extra in op de vezels van je broek. Doe je spijkerbroek daarna in de was en de kans is groot dat-ie er daarna weer als nieuw uitkomt!

Alcohol

Krijg je de vlekken er tóch niet uit met bovenstaande middelen? Maak dan gebruik van pure alcohol. Bijvoorbeeld Sterilon (dit heb je waarschijnlijk wel in je medecijnen-kastje staan). Schep er vervolgens wat vlekken-poeder op en laat dat even intrekken, voordat je hem in de wasmachine doet. That will do!

Bron: Oma Weet Raad