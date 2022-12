Hebben jouw planten vorstschade? Dan kun je dit het beste doen

Vorstschade zie je niet altijd gelijk. Vaak verkleuren de bladeren pas vanaf maart. Houd je planten daarom goed in de gaten.

Bast controleren

Zie je de bladeren bruin kleuren of ontstaan er zwarte plekken? Dan hebben ze waarschijnlijk schade opgelopen tijdens de vorst. Het blad wordt dan dof en de glans verdwijnt. Twijfel je of je plant last heeft van vorstschade? Probeer dan een stukje van de bast weg te krabben. Zie je daaronder nog groen? Dan zit er nog leven in en is er niets aan de hand. Is het bruin onder de bast, dan is de tak of plant waarschijnlijk (bijna) dood.

Snoeien

Vorstschade betekent niet meteen dat je planten het niet overleven. Je kunt ze nog herstellen. Zo is het slim om de beschadigde delen terug te snoeien. Doe dit wel pas als je zeker weet dat er geen vorst meer komt. Op deze manier kan de plant beter herstellen, omdat ze meer energie hebben om nieuwe bladeren te maken.

Water geven

Geef je planten ook voldoende water. Als het een lange tijd vriest, staan de wortels in bevroren grond en kunnen ze geen water opnemen. Dit gaat vaak samen met een hele droge wind, waardoor de planten uitdrogen. Als het snel na de vorstperiode weer goed gaat regenen, hoef je niks te doen. Blijft het echter nog een lange periode droog? Dan kun je de planten maar beter wat (extra) water geven.

Schade voorkomen

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Je kunt je planten de volgende keer daarom beter voorbereiden op de vorst. Toch gaat niet altijd goed (dit zijn de meest gemaakte fouten bij het beschermen van planten tegen vorst). Hoe moet het dan wel? Vorstschade voorkom je makkelijk door vorstgevoelige planten op een windvrije plek te zetten. Zorg dat de grond niet te nat is in de winter en bescherm planten eventueel met noppenfolie of een rietmat tegen vrieskou. De laatste tip is kalium houdende najaarsmest. Door je planten in het najaar deze mest te geven, zijn ze in de winter beter bestand tegen temperatuurschommelingen.

Twijfel je of je planten vorstschade hebben opgelopen? Boer Tom weet wel raad. In onderstaande video legt hij stap voor stap uit wat je het beste kunt doen.

Bron: Vtwonen.