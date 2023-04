Duurzaam is het toverwoord van nu, maar soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Want wat zijn nou eigenlijk duurzame keuzes? Libelle stelt iedere week een duurzaamheidsvraag aan het platform hetkanWEL, voor een groener, eerlijker en leuker leven. Deze week: hoe duurzaam zijn de planten in je tuin?

Wyke Potjer Getty Images

Meer groen in je tuin is om allerlei redenen een goed idee. Het brengt verkoeling in hete zomers, zorgt voor een goede afwatering in natte winters, bevordert de biodiversiteit en zorgt voor CO2-vermindering. Daarnaast heeft groen een positief effect op je gezondheid. Zo is het goed voor je immuunsysteem, zorgt het voor een betere nachtrust en lijkt het de concentratie, geheugen en leerprestaties te verbeteren. Dus waar wacht je nog op?

Tegels eruit, planten erin

Nu de lente eindelijk om de hoek komt kijken en de dagen langer worden, is er geen enkel excuus meer om de tegels in de tuin niet te vervangen door groen. Voordat je gaat tegensputteren: ja, het is even wat werk om je tuin te vergroenen. En nee, een groene tuin is niet per definitie meer werk dan een tegeltuin. Tegels krijgen namelijk vroeg of laat last van groene aanslag en dat vraagt om regelmatig vegen, schrobben of zelfs zandstralen. Bovendien piept onkruid vaak hardnekkig tussen de kieren, naden en voegen door, zodat je alsnog moet wieden.

Een groene tuin vol planten, daarentegen, heeft niet zoveel nodig. Schoffelen en spitten is niet goed voor het bodemleven, dus dat kun je achterwege laten. Bladeren kun je gewoon laten liggen, want daar houden insecten van en ze werken als een warm dekentje voor de planten. Snoeiafval gooi je in de hoek van de tuin en als je mazzel hebt, komt er een egel opaf. Bodembedekkers zorgen ervoor dat onkruid geen kans krijgt. Zolang je dus geen strakke heg of keurig in toom gehouden struiken wil, hoeft een tuin vol planten helemaal niet zoveel extra werk te kosten.

Hoe duurzaam zijn planten?

Hoe duurzaam planten zijn? Dat lijkt een gekke vraag na bovenstaand betoog, maar het is wel een relevante. Niet alle planten zijn namelijk even goed voor het milieu. Zo staat een gemiddeld tuincentrum vol prachtige planten, die goed in het blad zitten en waar de bloemen er fleurig bij staan. Vlekjes, randjes of beestjes (zoals luis) vind je er niet. Dat is fijn natuurlijk, want je tuin bloeit er meteen van op, maar er kleven ook nadelen aan. Grote nadelen zelfs.

Om planten zo snel mogelijk in het puntgave blad te krijgen, worden pesticiden gebruikt. Hierdoor groeien ze snel en krijg je prachtige bloemen die bijen aantrekken (en andere insecten), maar die pesticiden zorgen er ook voor dat diezelfde bijen langzaam worden vergiftigd. Ze zullen niet acuut dood neervallen, maar uiteindelijk leggen ze het loodje door al die beetjes pesticide die ze binnenkrijgen.

Kies voor onbespoten

Een goede reden dus om goed op te letten en te kiezen voor onbespoten, biologische planten. Die zijn vaak wat kleiner van stuk, omdat ze langzamer groeien (in onverwarmde kassen, nog zo’n winst voor het milieu). Met een beetje geduld krijg je dan wel een écht bijvriendelijke tuin.

Althans, en dat brengt ons bij een tweede punt, als je kiest voor inheemse planten. Want al die exoten, zoals een tulp of een hortensia, zijn prachtig, maar de bij koopt er weinig voor. Juist de planten die hier oorspronkelijk voorkomen, zoals een egelantier of gewone vlier, zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Planten en insecten hebben zich namelijk eeuwenlang aan elkaar aangepast en bepaalde planten trekken nou eenmaal bepaalde insecten aan. Variatie van planten en bloemen is ook belangrijk, want alleen zo leg je een waar buffet aan voor de verschillende insecten.

Conclusie

Planten zijn duurzaam, mits ze onbespoten zijn, het liefst ook nog inheems en als je een beetje variatie aanbrengt in je tuin. Waar vind je die planten dan? De meeste tuincentra hebben een groeiende collectie biologische planten, maar er zijn ook speciale biologische kwekerijen of plantenwinkels waar je terechtkunt.