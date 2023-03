Hortensia snoeien: wanneer en hoe kun je dat het beste doen?

De Latijnse naam voor de hortensia is Hydrangea, oftewel ‘waterkruik’. Dat is toepasselijk, niet alleen vanwege de vorm, maar ook omdat alle Hydrangea-soorten veel water nodig hebben. Bekijk even vóór je de snoeischaar tevoorschijn haalt even welke hortensiasoort jij in jouw tuin hebt. De ene hortensia is namelijk de andere niet en de snoeimomenten verschillen.

De grote zes hortensia's

Er zijn zes populaire hortensiasoorten, namelijk boerenhortensia’s (Hydrangea macrophylla), berghortensia’s (Hydrangea serrata), klimhortensia’s (Hydrangea petiolaris), pluimhortensia’s (Hydrangea paniculata), eikenbladhortensia's (Hydrangea quercifolia) en fluweelhortensia's (Hydrangea aspera). Hoe deze bloeien, verschilt.

De meeste soorten bloeien op oud hout, ofwel tweejarig hout. Dat betekent dat de bloemen groeien op de takken die de hortensia het seizoen ervoor gevormd heeft. Sommige hortensia’s bloeien op jong hout — takken die dit jaar gevormd zijn. “Als je niet zeker weet welke soort hortensia je hebt, kun je het best níet snoeien, zodat je tijdens het bloeiseizoen kunt kijken of de bloemen op oud hout of aan nieuwe scheuten groeien”, legt Libelle’s tuinexpert Rachel Lancashire uit.

Hortensia snoeien: de beste timing per soort

Boeren- en berghortensia’s

Snoeimoment: eind maart of april

Rachel: “Boerenhortensia’s en berghortensia’s bloeien op oud hout. Als je dat hout allemaal wegknipt, zit je een jaar zonder bloemen. De uitgebloeide bloemen aan het einde van het seizoen kun je lekker laten zitten – dat geeft vaak een mooi winterbeeld en beperkt bovendien de kans op bevriezing. Knip ze pas na de winter weg (begin april) tot net boven de eerste gezonde zijscheuten.”

“Om ervoor te zorgen dat de struik mooi luchtig blijft, kun je na drie à vier jaar elk jaar een derde van de takken bij de grond afknippen. Als je elk jaar een ander derde wegknipt, heb je de struik om de drie jaar een keer helemaal vernieuwd zonder dat je noemenswaardig minder bloemen hebt gehad.”

Klimhortensia’s snoeien

Snoeimoment: net na de bloei (in de zomer) lichtjes snoeien om de hortensia in vorm te houden

Rachel: “Klimhortensia’s bloeien op oud hout en kun je op min of meer dezelfde manier behandelen als boeren- en berghortensia’s. Snoei klimhortensia’s echter pas in de zomer, net na de bloei. Knip de uitgebloeide bloemen terug tot het eerste gezonde zijscheuten.”

Pluimhortensia’s

Snoeimoment: eind maart of begin april flink terugsnoeien

Rachel: “Pluimhortensia’s bloeien op nieuwe scheuten. Hetzelfde geldt voor de bekende Annabelles (Hydrangea arborescens). Deze soorten kun je in principe dus elk jaar in het vroege voorjaar (eind maart, begin april) hard terugsnoeien. Als je de takken van het vorige seizoen laag afknipt (15-30 cm. boven de grond, boven het onderste paar gezonde zijscheuten) krijg je over het algemeen grotere bloemen. Als je ze iets hoger afknipt (30-60 cm. boven de grond) krijg je een hogere, natuurlijker ogende plant met iets kleinere bloemen. Dit is met name handig om in de gaten te houden bij Annabelles, omdat die nogal de neiging hebben tot omvallen en extra grote, zware bloemen dus niet per se wenselijk zijn.”

Pluimhortensia’s en Annabelles hoef je niet elk jaar helemaal terug te snoeien. Als je niet snoeit, groeien ze uit tot een grotere struik met bloemen die vooral bovenin zitten.

Fluweel- en eikenbladhortensia’s

Snoeimoment: niet per se nodig, eventueel terugsnoeien in maart om de vorm te behouden

Rachel: “De meeste andere hortensiasoorten, waaronder de fluweelhortensia en eikenbladhortensia, hebben in het voorjaar een minimale snoeibeurt nodig om dode en te lange takken te verwijderen. Bij jonge planten kun je in de winter de zwakke of dorre takken wegknippen zodat de plant sterk en in evenwicht blijft.”

Hortensia op stam

Snoeimoment: in maart of april flink terugsnoeien

Dan zijn er nog de hortensia’s op stam. Dit zijn pluimhortensia’s en groeien dus op jong hout. Je mag ze ieder jaar flink terugsnoeien. Knip in maart of april 10 à 30 centimeter van de takken af, afhankelijk van hoe groot je de boom wilt.

Tip

Wil je graag hortensia’s drogen als decoratie voor in huis? Dan kun je de bloemen het beste in september of oktober afknippen op een zonnige, droge dag. Voelen de blaadjes hard en stug en ritselt de bloem als je zacht erin knijpt? Dan is deze perfect om te drogen.

Begint het snoeien te kriebelen? Tuinvlogger Loes legt uit je jouw hortensia een knipbeurt geeft:

Bron: Tuinseizoen.com, Tuincentrum.nl