Katten in je tuin? Zó jaag je ze op een diervriendelijke manier weg

Een paar handige trucjes.

Plaats meer planten in je tuin

Als de bodem van je tuin volledig is dichtgegroeid, kunnen katten de grond niet meer omwoelen. Kies voor bodembedekkende planten en je tuin is een stuk minder aantrekkelijk voor katten uit de buurt.

Ga voor planten waar katten niet van houden

Wist je dat er een hoop planten zijn waaraan katten echt een hekel hebben? Ze vinden de geur van deze planten zo vies, dat ze het liefst zo snel mogelijk rechtsomkeert maken. Vooral van citroengeur zijn ze echt geen fan, dus plaats de volgende plantjes op strategische plekken in je tuin:

Geranium macrorrhizum (ooievaarsbek)

Dictamnus (vuurwerkplant)

Aloysia triphylla (citroenverbena)

Ruta graveolens (wijnruit)

Peper

Als je echt veel last hebt van katten, kun je ook nog voor peper kiezen. Katten vinden dit kruid echt niet prettig aan hun neus, dus de kans is groot dat ze meteen vertrekken als je peper in je tuin hebt gestrooid.

Citroenschillen

Zoals we al zeiden, houden katten echt niet van (de geur van) citroen. Mocht je toevallig wat citroenen in huis hebben, dan kun je de schillen hiervan bewaren en tussen je planten leggen.

Koffiedik

Heb je wat koffiedik over? Gooi het niet weg, maar strooi het in je tuin. Het sterk ruikende prutje zal aan de vacht en pootjes van de kat kleven, en dat vinden ze vreselijk als ze zich vervolgens gaan schoonlikken. De kans is groot dat katten wel twee keer nadenken voordat ze weer naar je tuin terugkeren.

Ook sommige planten én andere tuintrucs helpen tegen ongewenst kattenbezoek, weet boer Tom:

Bron: RTL Nieuws