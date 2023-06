Koppel fotografeert ‘per ongeluk’ zeldzame vlinder

Het gaat om de pruimenpage, die sinds 1971 als ‘verdwenen onregelmatige strandvlinder’ wordt bestempeld. Hij werd sindsdien slechts een paar keer gezien, voornamelijk in het oosten en zuiden van het land. De Vlinderstichting is daarom erg blij met de ontdekking van Hein en Liesbeth en noemt het ‘een belangrijke waarneming’.

Iepenpage

Hein vertelt aan Editie NL hoe hij afgelopen maandag in een natuurgebied in Vijlen plotseling oog in oog stond met een vlinder, die hij vastlegde op zijn camera. Hij dacht dat het de iepenpage was, een iets minder zeldzame vlinder, maar wel een soort die snel en vaak over het hoofd wordt gezien. Toen Hein de foto thuis beter bekeek, ontdekte hij kenmerken van de pruimenpage, wat de Vlinderstichting even later bevestigde.

De pruimenpage (niet de vlinder die Hein vastlegde). Beeld Getty Images

Hein en Liesbeth waren door het dolle heen. “Het is natuurlijk erg leuk om zo’n soort te vinden. Voor ons is dit wel een bijzonder moment.’’

Hoopvol signaal

Volgens de Vlinderstichting is het goed nieuws dat de vlinder is gespot. Er vertrekken in Nederland namelijk meer vlinders dan erbij komen. Dat de zeldzame pruimenpage zijn weg naar ons land heeft gevonden, is volgens de stichting een hoopvol signaal.

Bron: Editie NL