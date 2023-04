Last van kale plekken in het gazon? Dít kan je ertegen doen

Kale plekken ontstaan vaak na de winterperiode. Door de kou sterven grasplantjes soms af, waardoor er gele of donkere plekken ontstaan. Soms ontstaan ze pas bij het grasmaaien, verticuteren of verwijderen van mos.

Het perfecte moment

Gelukkig is dit probleem redelijk snel opgelost. Een speciaal zadenmengsel kan er al voor zorgen dat de kale plekken snel dichtgroeien. Er zijn twee momenten in het jaar dat je gras bij kunt zaaien. Dat is het voorjaar (van maart tot mei) en het najaar (van half augustus tot oktober). Let van tevoren wel even goed op de temperatuur van de bodem, want graszaden ontkiemen bij een bodemtemperatuur van zo’n 10 graden. Hoe ga je precies te werk?

Stappenplan bij kale plekken in het gazon

Stap 1: Gras maaien

De allereerste stap is het gras maaien, zodat je de kale plekken wat beter ziet. Pas dan bestaat de mogelijkheid om de plekken te dichten door het bijzaaien van gras.

Stap 2: Verwijder dood gras

Om te kunnen zaaien, moet je eerst het dode gras, de eventuele mossen en onkruid goed verwijderen. Dit kan met de hand, maar je kunt er ook een verticuteermachine voor gebruiken. Ga met een hark over het gras en haal al het dode materiaal weg.

Stap 3: Zaaien

Zorg dat grond egaal is en strooi voldoende zaden op de kale plek. Vergeet het mengsel ook niet over het omliggende stukje gazon te strooien. Op die manier groeit de grasmat egaler dicht. Hark vervolgens op de plekken waar je het gestrooid hebt en druk de grond goed aan.

Stap 4: Extra grond strooien

Druk de grond licht aan. Zaden groeien beter in het donker, dus je kunt er wat extra grond overeen strooien voor een betere groei.

Stap 5: Water geven

Om het gras goed te laten groeien, is het belangrijk dat de bodem vochtig blijft. Geef dus voldoende water, zeker bij droog en zonnig weer. Houd dit de komende dagen vol. Probeer ondertussen zo min mogelijk over het gras te lopen.

Stap 6: Bemesten

Als de eerste grassprieten doorkomen, kun je het gehele gazon met meststof bemesten. Zo krijgen het gras en het graszaad voldoende voedingsstoffen om te groeien. Daarna is het wachten tot het gras lang genoeg is voor een eerste maaibeurt, dit is bij ongeveer 4,5 centimeter.

Stap 7: Vochtig houden

Zorg ervoor dat de grond gedurende de eerste 2 tot 4 weken na behandeling vochtig blijft. Besproei voorzichtig en gelijkmatig. Wanneer de bovenlaag van de grond uitdroogt zal het ontkiemen mislukken en zullen kleine alsnog grasplantjes afsterven.

Ook kalk is heel goed voor je gazon. Bij een lage zuurgraad kunnen planten niet voldoende voedingsstoffen opnemen. Dit remt de groei en geeft mos en onkruid meer kans. Wanneer je kalk strooit, verhoog je de zuurgraad waardoor mos verschrompelt en bruin wordt. Libelle’s tuinvlogger Loes je laat zien wat voor kalk zij gebruikt:

Bron: Boerenbond, Tuin en gras