Maak je tuin duurzamer met deze slimme, simpele tips

Duurzame tuin

Duurzaamheid is een steeds gangbaarder begrip. In bijvoorbeeld de kledingindustrie kijken steeds meer merken naar de materialen die er gebruikt worden én de herkomst ervan. Ook binnenshuis wordt het steeds normaler om iets meer te besteden aan een beter geproduceerd meubelstuk, van bijvoorbeeld duurzaam hout of textiel. Maar ook buitenhuis kun je de duurzaamheid vergroten.

Regenwater gebruiken

Als je een grote moestuin of veel bloemen, planten of struiken in de tuin hebt staan, is bewateren ervan belangrijk. De kans is groot dat je dit met een tuinslang doet, maar wist je dat het een stuk duurzamer is om hier regenwater voor te gebruiken? Dit doe je heel simpel door een ouderwetse regenton te plaatsen, waarin het water opgevangen wordt. Plaats de ton wel in de schaduw, want zo voorkom je algvorming door hoge temperaturen en blijft het water fris. Het regenwater is ook nog eens beter voor de bloemen en planten!

Inheemse plantensoorten

Veel bloeiende planten in de tuin oogt vrolijk, zomers en gezellig. Met het oog op het milieu is het echter raadzaam om hiervoor zoveel mogelijk inheemse plantensoorten te gebruiken. Onder oorspronkelijk inheemse flora vallen de soorten bomen, struiken en planten die van nature op een bepaalde plekken voorkomen, zónder menselijke invloeden. Deze gewassen zijn gewend aan ons klimaat en gaan dus langer mee dan exotische planten. Ook zijn ze aantrekkelijker voor insecten, vogels en vlinders dan de exotische varianten. Wil je weten welke planten inheems zijn? Hier vind je een handig overzicht.

Composteren

Een composthoop verdient misschien niet direct de schoonheidsprijs in de tuin, maar is wel heel goed voor het milieu. In een duurzamere tuin mag deze dan zeker niet ontbreken – mits er ruimte voor is natuurlijk. Door het zelf composteren van je GFT-afval hoeft het niet vervoerd te worden, wat flink in uitstoot en energie scheelt. Het aanleggen van je eigen composthoop heeft even wat voeten in de aarde, maar is daarna zeer gemakkelijk te gebruiken.

Moestuin

Wanneer je genoeg ruimte hebt, mag een moestuin ook zeker niet ontbreken. Met het oog op duurzaamheid is het verbouwen van je eigen groenten en fruit namelijk een gróte stap in de goede richting. Door je producten zelf te kweken, hoeft het niet van veraf te komen voordat het op je bord terecht komt. Dat scheelt veel in transportkosten, en dus weer in uitstoot en energie. Ook is het beter voor het milieu omdat je ervoor kunt kiezen om de gekweekte groentes niet te bespuiten met chemische bestrijdingsmiddelen. In dat geval kom je jezelf én de natuur ten goede.

Ecosysteem

Een strak aangelegde tuin ziet er weliswaar indrukwekkend uit, maar voor de natuur is een natuurlijk ecosysteem de beste keuze. In dat geval werk je met de natuur in plaats van tegen de natuur, door zoveel mogelijk gebruik te maken van een grote variatie aan bomen, planten en bloemen. Verwar het niet met een wilde tuin, want je kunt zeker paadjes en dergelijke aanleggen. Maar maak in dat geval gebruik van natuurlijke materialen als zoals grind en hout.

vtwonen geeft het antwoord op al je woonvragen

Bron: vtwonen special tuin 03 2021