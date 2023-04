Maak je tuin groener én duurzamer: “Met een paar tegels minder maak je al een enorm verschil”

Van 4 april tot en met 10 april is het de Week van de groene tuin. Bij uitstek hét moment om wat tegels uit je tuin te wippen en te vervangen door groen. Dat is goed voor het klimaat en de natuur, maar je hebt ook minder last van wateroverlast en het maakt de tuin koeler op hete dagen.

Tips voor tegels wippen

Sanne Jansen, communicatieadviseur tuin en biodiversiteit bij Milieu Centraal, legt uit wat het vervangen van een paar tegels voor groen al kan doen. “Iedereen kan op zijn eigen manier bijdragen. Een paar tegels eruit halen, kan al het verschil maken. Het regenwater kan daardoor beter in de grond zakken en je maakt je tuin aantrekkelijker voor insecten, zoals bijen.”

“Als je de tegels in je tuin vervangt voor planten, is het verstandig goed na te denken over welke planten je in de tuin zet.” Sanne legt uit dat het belangrijk is om inheemse planten te kiezen. “Dat zijn planten die van oorsprong hier voorkomen. Deze zijn beter voor de natuur en trekken ook bijzondere insecten aan. Bijvoorbeeld zeldzame bijen, die vliegen niet op een uitheemse vlinderstruik.”

Biologische planten

Daarbij is het ook belangrijk dat je biologische planten kiest, met een milieukenmerk. “Deze zijn duurzaam gekweekt en niet giftig voor bijen. Biologische planten zijn bijvoorbeeld bij Intratuin te koop of bij biologische kwekers bij jou in de buurt. Een beetje vooraf onderzoek doen is handig, maar in principe kun je bij grotere tuincentra ook terecht.” Je kunt natuurlijk ook planten of stekjes ruilen in de buurt. Scheelt ook weer in je portemonnee.

Wil je het écht goed doen? Bestraat dan maximaal 40% van je tuin en leg alleen tegels waar je loopt of zit. Scheelt trouwens ook weer die groene aanslag van je tegels afboenen.

Zo weet je welke grondsoort jouw tuin heeft

Bron: Milieu Centraal