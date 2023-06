Maden in je kliko voorkomen: zo blijft je afvalbak de hele zomer fris

Het liefst ben je natuurlijk definitief van de maden verlost, daarvoor moet je wel wat voorzorgsmaatregelen treffen. Gelukkig zijn er ook nog talloze trucjes om te voorkomen dat er weer nieuwe maden in je afvalcontainer kruipen.

Eerst een paar weetjes over maden

Hoe ontstaan maden?

Maden zijn vliegenlarven. Rottend voedsel produceert methaangas, en daarop komen vliegen af. Die leggen eieren op het afval, omdat de larven zo meteen een voedselbron hebben als ze uitkomen.

Vooral in de zomermaanden

In principe kun je het hele jaar door maden in je afvalbak of kliko aantreffen, maar je spot ze vooral in de warme zomermaanden. Door hoge temperaturen ontstaat er extra vocht en rot afval sneller, waar de maden extra lekker op gaan. Brr...

Maden in je kliko voorkomen

1. Schoonmaken

De eerste stap is je afvalcontainer schoonmaken, ook al heb je nóg geen last van maden. Bij het ophalen van de vuilnis worden (helaas!) lang niet alle eitjes uit de container verwijderd. Dat betekent dat je een week later alsnog last hebt van maden. Een kliko kun je het beste schoonmaken door een scheutje groene zeep in de afvalbak te gieten. Giet er vervolgens wat kokend water op en spuit, als het sopje is afgekoeld, de boel goed schoon met een tuinslang of hogedrukspuit.

Let wel op: laat de bak drogen, voordat je deze weer gebruikt.

2. Droge bodem

Leg een oude krant of een laagje stro onderin de containers om aankoeken van afvalresten te voorkomen. Ook zorg je zo dat er minder snel vocht ontstaat, waar maden dus dol op zijn.

3. Grote containerzakken

Je kunt composteerbare grote containerzakken van 240 liter kopen, die voor extra bescherming tegen maden zorgen. Hang de zak in je container, zoals je met een prullenbak zou doen. Dat voorkomt niet 100% dat er maden ontstaan, maar zo zitten ze in ieder geval in de containerzak en verdwijnen ze met zak en al in de vuilniswagen.

4. Schaduw

Zet de container op een zo koel mogelijke plek uit de zon, zodat de inhoud minder snel gaat rotten.

5. Lavendel

Vliegen, larven en maden hebben een gruwelijke hekel aan lavendel, dus koop een lavendelplant en knip elke week wat takjes af om in de kliko te gooien. Zo houd je de vliegen weg en ontstaan er geen maden in je afvalbak. Bovendien helpt het vieze geurtjes te maskeren.

6. Mottenballen

Koop een paar mottenballen en doe ze in een panty. Hang deze in je kliko, want vliegen houden niet van mottenballen. Hierdoor gaan ze op zoek naar een andere container om hun eitjes te leggen (sorry, buurvrouw!).

7. Leeg voor vakantie

Laat bij langdurige afwezigheid, zoals een vakantie, de gft-container leeg achter. Anders hebben de maden veel te lang de kans om zich te vermenigvuldigen. En dat is niet zo leuk thuis komen na een heerlijke vakantie...

Is het niet gelukt om maden te voorkomen? Gelukkig is er een milieuvriendelijke oplossing om ze te verjagen:

