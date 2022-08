Meer schaduw in de tuin? Ontdek deze simpele tips

Dit artikel is afkomstig uit vtwonen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Parasol

De snelste manier voor het creëren van schaduw in de tuin is de parasol. De bohemian parasols met vrolijke dessins en kwastjes (zoals deze van in the mood) zijn weer helemaal terug, hoe leuk! Je prikt ‘m zo in het gras of zet hem in een parasolvoet op de plek waar je meer schaduw wilt. Houd er wel rekening mee dat een kleine stokparasol meerdere keren per dag verplaatst moet worden voor optimale schaduw.

Hoge planten en bomen

Een natuurlijke wijze om schaduw in de tuin te creëren zijn hoge planten en bomen. Deze staan in de zomer in volle bloei en zorgen bijna de hele dag door voor schaduw. Een kleine tot middelgrote boom is vaak al voldoende, denk bijvoorbeeld aan bloesembomen, fruitbomen, een bolesdoorn of berkenboom. Geen plek voor een boom? Denk dan aan hoge planten als bamboe, een palm of bananenplant.

Zonnezeil

Schaduw creëer je ook heel makkelijk met een schaduwdoek. Omdat het doek in veel maten te krijgen is, is ie niet alleen handig voor in de tuin, maar ook voor op het balkon. Je bevestigt het met touwen of stevig ijzerdraad op drie punten aan de muur, schutting of balkonrailing. Zo zorg je niet alleen voor schaduw, de warmte blijft in de avond langer onder het doek hangen en het geeft je buitenruimte een cosy look. Zelf maken? Bekijk de benodigdheden en uitleg voor een schaduwdoek van legerdoek.

Doeken

Een mediterraans tintje aan de tuin geven? Span meerdere doeken in rijke kleuren en dessins over lijnen en maak ze aan elke hoek vast. Hoeveel doeken je naast elkaar hangt, ligt aan hoe groot je tuin of terras is. Dat ze een beetje los hangen maakt niks uit. Het wapperen van de doeken bij een lichte bries maakt het extra zomers om naar te kijken. Vooral wanneer er af en toe een zonnestraal tussendoor glipt.

Pergola

Toegegeven, een pergola staat er niet binnen een paar minuten, maar als je een beetje handig bent is zo’n overkapping wel een heel fijne schaduwplek. Je maakt ‘m zelf met dit DIY plan voor een pergola of koopt er eentje kant-en-klare pergola. Door de pergola met klimplanten te laten begroeien wordt het geen opvallend bouwwerk in de tuin. Eerder een super sfeervolle en romantische plek om onder te chillen of lekker lang onder te lunchen. Dit zijn de bekendste en mooiste klimplanten.

