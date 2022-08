Fijn voor jezelf en het milieu!

Hittebestendige en watervriendelijke tuin: de juiste planten

Het weer in Nederland wordt steeds warmer en droger. Kies daarom voor planten die daar tegen kunnen. Wolfsmelk, wildemanskruid en vetkruid zijn bijvoorbeeld planten die weinig extra water behoeven.

Leg een gazon aan

Tegels zorgen ervoor dat je tuin tijdens een hittegolf nog heter wordt. Steen neemt de warmte van de zon op en straalt deze vervolgens weer uit. Kies liever voor een gazon, dat helpt de tuin letterlijk en figuurlijk vergroenen. Het grasveld levert een bijdrage aan de biodiversiteit en zorgt voor een betere doorworteling van de bodem.

De regenwormen, slakken en duizendpoten die daarop afkomen, zorgen weer voor een waterdoorlatende bodem. Daarnaast kan regenwater makkelijk door het gras in de ondergrond wegzakken, wat ervoor zorgt dat het grondwater wordt aangevuld. Het is een flinke klus, maar levert wel veel resultaat op.

Plaats een regenton

We hebben het al heel vaak geroepen, maar we willen het best nog een keer herhalen: schaf een regenton aan. Wanneer je opgevangen regenwater gebruikt voor je tuin, verbruik je minder leidingwater. Hierdoor hoeft er geen grondwater opgepompt te worden. Zo zorg je ervoor dat de drinkwatervraag niet nog meer stijgt.

Daarnaast is het ook nog eens beter om je planten te besproeien met regenwater, omdat er geen kalk inzit. Alle voordelen van een regenton lees je hier.

Koppel de regenpijp af van het riool

Een groot deel van het regenwater belandt in het riool. Dat is niet alleen zonde, maar ook nog een hartstikke onhandig omdat de riolering vaak overbelast is na een flinke stortbui.

Verschillende gemeentes bieden een subsidieregeling aan voor het afkoppelen van regenwater. Wanneer je de regenpijp van het riool afkoppelt, gaat het regenwater via de tuin weer terug naar de bodem. Zo draag je bij aan het op peil houden van het grondwater.

Maak een groene gevel

Creëer een groene gevel door planten langs de muur te laten lopen. Je kunt de planten eventueel op hun plek houden met een klimconstructie. Een groene gevel houdt regenwater vast, zorgt voor verkoeling en isoleert het huis. Zitten de planten vast in de grond? Dan leiden ze ook nog eens regenwater de bodem in. Een win-win zo met deze hitte.

Bepalen welke grondsoort je in de tuin hebt, lukt helaas niet met het blote oog. Tuinvlogger Loes legt je daarom stap voor stap uit hoe je dat doet:

Bron: Duurzameweek, Vitens, Klimaatadaptienederland