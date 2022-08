Mooie buitenklus: DIY regenton

Dit heb je nodig • regenton van Harcostar, 168 liter € 53,- (bol.com) • regentonklep met bladafscheider van Elzinc, 80 mm zink (comwo.nl) Voor het voetstuk • (watervast) plaatmateriaal 2440x610x18 mm, voor: - 3 schijven 593x18 mm (Øxh) - 6 stroken 400x121x18 mm - 4 stroken 109x121x18 mm - 1 strook 110x121x18 mm • 6 balken vurenhout, 44x69x121 mm Voor de bekleding rondom • 8 planken Douglas 16x155x2000 mm, voor: - 45 latten 16x995x43,6/41,4 mm, beide zijden 4 graden afgeschuind (zie tekening) Voor de deksel • 2 planken Douglas 16x155x2000 mm, voor: - 1 plank 16x155x650 mm - 2 planken 16x155x630 mm - 2 planken 16x155x475 mm • het uit één van de schijven uitgezaagde stuk plaatmateriaal van circa 400 mm (Ø) Eventueel voor de goot (gezaagd uit restanten van planken voor deksel) - 2x 129x80 mm (zijkanten) - 1x 96x80 mm (achterkant) - 1x 118x96 mm (bodem) • Bison konstruktie tix topspeed koker 310 ml • circa 56 spaanplaatschroeven 4,5x60 mm • circa 20 spaanplaatschroeven 4,5x30 mm • circa 6 spaanplaatschroeven 4,5x20 • plintnagels verzinkt 1,4x45 pak 200 stuks of houtschroeven lenskop messing 4x45, pak 200 stuks • Paintplex randsealer 250 gram • Eco platte kwast 30 mm • circa 10 Wolfcraft deuvels 8x40 mm • schuurblok fijn/middel 70x95 mm • Hornbach hybride houtbeits kleurloos 750 ml • Hornbach beitskwast Fillpro 60 mm • buitenkraan met wartel messing 1/2” • draadfitting verloopsok 3/4” binnendraad x 1/2” binnendraad • draadfitting dubbele nippel 3/4” buitendraad • Gastec teflontape • basisgereedschap, zoals passer en zaag. Overig gereedschap is vaak ook te huur bij de bouwmarkt.

Zo maak je de regenton

De hier beschreven stappen zijn van toepassing op een ronde kunststof regenton van Harcostar, 168 liter, 820x580 mm (hxØ). Controleer deze maten en pas de afmetingen waar nodig aan (bij 820 mm hoog worden de zijlatten 995 mm, er is dan ruimte voor een voetstuk van 121 mm). Maak de binnenmaat van de ombouw iets ruimer, in dit geval 593 mm. De omtrek is dan 2 x (π x r). De straal ‘r’ is de helft van de diameter, dus 296,5 mm en π is 3,14… enz. De omtrek komt uit op afgerond 1863 mm. Je bekleedt de ton met 45 latten die aan beide kanten 4 graden afgeschuind worden, want 360 graden gedeeld door 45 is 8 graden, 4+4. De latten worden dan elk 41,4 mm (binnen)/43,6 mm (buiten) breed, je kunt er dus drie naast elkaar uit een plank zagen.

1. Teken de maat van de drie schijven (2 onder de ton, 1 bovenop) met de passer af.

2. Zaag de schijven uit met een decoupeerzaag of frees met een bovenfrees met cirkelgeleider.

3. Zaag of frees in één schijf een gat ter grootte van de opening van de regenton, ongeveer 400 mm. Bewaar de schijf die je eruit haalt.

4. Zaag de onderdelen voor het voetstuk uit het plaatmateriaal en de vuren balk.

5. Lijm of schroef (met schroeven van bijvoorbeeld 4,5x60 mm) 2 stroken van 109 mm tegen een stuk van 400 mm, op 120 mm vanaf de uiteinden. Doe hetzelfde nog een keer. Bevestig het stuk van 110 mm precies in het midden tussen deze twee stukken. Bevestig hiertegen weer stukken van 400 mm en tegen de uiteinden van dit geheel de overgebleven twee stukken van 400 mm.

6. Leg dit op één van de schijven, zo dat de hoeken van het voetstuk op gelijke afstand van de rand liggen.

7. Draai het geheel om en schroef het voetstuk door de schijf vast (met schroeven van 4,5x60 mm).

8. Bevestig (met schroeven van 4,5x60 mm) de 6 balken van het voetstuk als extra ondersteuning voor het nog overstekende deel van de schijf.

9. Schroef de tweede schijf bovenop de andere (met schroeven van minimaal 4,5x30 mm). Werk de onderranden van het voetstuk en de randen van de schijven af met randsealer om indringen van vocht zo veel mogelijk te voorkomen.

10. Zaag voor de zijlatten de Douglas planken in gelijke lengtes van 995 mm. Zaag dan van elke plank eerst één zijde in de lengte onder een hoek van 4 graden af. Gebruik hiervoor een zaagtafel met schuin in te stellen zaagblad of een andere schuin in te stellen zaag. Stel daarna de zaaggeleider zo precies mogelijk in op de te zagen breedte van de latten (41,4 / 43,6 mm). Maak eventueel een paar proefstukjes. Zaag vervolgens alle planken weer in de lengte door, met de schuine kant tegen de geleider, tot een trapeziumvormige lat met twee schuine kanten van 4 graden. Draai de overgebleven plank om en zaag de volgende lat. Herhaal dit voor de laatste lat, maar laat er één of twee over en zaag die pas later precies op maat om maatverschil te compenseren.

11. Zet de ton in het midden van het voetstuk en controleer of aan alle kanten evenveel ruimte tot de rand overblijft.

12. Leg de schijf met het gat boven op de ton en schroef hem van onderaf, door de rand van de ton, vast (met een paar schroeven van 20 mm).

13. Gebruik de opening voor de aftapkraan als referentie en markeer op de bovenste en onderste schijf een loodlijn precies over het midden van de dop. Bevestig hier met houtlijm en spijkers, of met mooie schroeven, de eerste lat.

14. Teken de hoogte van het midden van de dop af op de lat en bevestig de latten verder rondom de ton.

15. Boor met een gatzaag van ongeveer 45 mm het gat voor de kraan op de gemarkeerde plek en verwijder de dop. Let op: boven in de ton zitten soortgelijke openingen voor de aansluiting op de regenpijp. Wil je die gebruiken, markeer deze dan ook en boor ook hier een opening.

16. Maak de deksel van de vijf Douglas planken, met de plank van 650 mm in het midden en de beide kortere daar aan twee kanten tegen. Gebruik deuvels of lamello’s voor de stevigheid en klem de deksel vast op een vlakke ondergrond tegen het kromtrekken.

17. Frees of zaag de deksel rond op 630-640 mm.

18. Schroef daarna tegen de onderkant het stuk plaat dat je eerder uit de bovenste schijf hebt gehaald (met schroeven van 4,5x30 mm).

19. Maak met een gatzaag van ongeveer 100 mm een opening in de deksel voor het regenwater, op ten minste 113 mm plus de halve diameter van de gebruikte gatzaag. Zo voorkom je dat je in de rand van de ton zaagt. Staat de ton iets te ver van de regenpijp, maak dan een goot om het regenwater van de uitloop in goede banen te leiden. Dat kan met een extra stuk pijp, een oude dakpan of een op maat gemaakte (houten) goot.*

20. Schuur al het hout van de ton, de deksel en – indien ook zelf gemaakt - de goot en beits het een paar keer met kleurloze transparante beits.

21. Draai een mooie tapkraan in de regenton of gebruik de meegeleverde kunststof kraan. De maat van de schroefdraad in de ton is 3/4”, gebruik passende verleng- en verloopstukjes om de kraan te bevestigen. Wil je de regenton gebruiken met een vast gemonteerde vulautomaat, sluit die dan volgens de gebruiksaanwijzing aan.

DIY Regenton Beeld Ernie Enkelaar

Goot (optioneel)

Zaag 2 Douglas plankjes van ongeveer 129x80 mm op maat. Zaag één lange zijde 10 graden schuin af. Lijm er een plankje van 96x80 mm tussen waarvan de bovenkant ook 10 graden schuin is gezaagd. Maak de schuine bodem met een plankje van 118x96 mm, waarvan één korte kant 10 graden schuin gezaagd is.

Bevestig dit ongeveer 40 mm onder, en evenwijdig aan, de bovenrand.

1. Werk met een freesmachine met cirkelgeleider.

DIY Regenton: foto 1 Beeld Ernie Enkelaar

2. Bevestig de sokkel op gelijke afstanden van de rand.

DIY Regenton: foto 2 Beeld Ernie Enkelaar

3. Zit de eerste lat recht? Dan is het ‘aanschuiven maar’.

DIY Regenton: foto 3 Beeld Ernie Enkelaar

4. Boor op de gemarkeerde plek het gat voor de kraan.

DIY Regenton: foto 4 Beeld Ernie Enkelaar

5. Lijm de planken voor de deksel tegen elkaar met deuvels of lamello’s.

DIY Regenton: foto 5 Beeld Ernie Enkelaar

6. Een op maat gemaakte goot leidt het regenwater in goede banen.

DIY Regenton: foto 6 Beeld Ernie Enkelaar

DIY Regenton Beeld Ernie Enkelaar

Styling Esther Jostmeijer, Fotografie Ernie Enkelaar, Jef van Tricht (making of-beeld)