Olijfboom snoeien: wanneer en hoe doe je dat?

De oersterke olijfboom (Olea Europaea) komt oorspronkelijk uit het Middellandse zeegebied en kan duizenden jaren oud worden. De Oude Grieken zagen de olijfboom als symbool voor vrede; was je in een verhitte strijd beland, dan diende de olijftak als witte vlag. Voor ons is de olijfboom vooral een sterke, sfeervolle aanwinst voor in de tuin.

Niet te ingewikkeld

De olijfboom gedijt namelijk heel goed in ons gure klimaat, mits je 'm goed verzorgt. “Olijven kunnen prima tegen een stevige snoeibeurt – wat soms nodig is als een boompje in een pot te groot wordt – maar groeien langzaam dus regelmatige snoeibeurten zijn niet nodig”, legt Libelle's tuinexpert Rachel Lanchashire uit.

Wanneer en hoe snoei je een olijfboom?

Één keer per jaar in maart of april

Door een olijfboom te snoeien blijft-ie voller en gezonder. Je geeft de plant meer lucht, waardoor het zonlicht de plant goed kan bereiken. Als je niet snoeit, zullen de takken aan de basis kaal worden.

Rachel: “Meestal is licht jaarlijks snoeiwerk voldoende om ervoor te zorgen dat je boompje een mooie vorm behoudt. De beste tijd om dat te doen is het vroege voorjaar (eind maart of begin april). Verwijder eerst zieke, afstervende en dode takken, en vervolgens de takken die kruisen, in een onhandige richting groeien of te dicht op elkaar zitten. Je kunt ook wat takken in het midden van de boom weghalen voor wat meer lucht en licht, of een paar zijtakken verwijderen als dat de vorm van de boom ten goede komt.”

Hoe kort mag je je olijfboom snoeien?

Knip ongeveer een derde van de kroon van je olijfboom weg. Nieuwe scheuten kun je tot ongeveer 25 centimeter terugsnoeien. In de zomer kun je je olijfboom bijknippen naar smaak, maar doe dat niet meer na augustus. Heb je scheuten onderaan de stam? Deze ontstaan vooral in de zomer en kun je gewoon wegknippen.

Stekken

Na het snoeien van de olijfboom kun je overgaan op stekken. Dit doe je met een oude scheut van zo’n 25 centimeter met het liefste daar nog een nieuwe scheut aan. Voor het stekken van de olijfboom kun je het beste dit stappenplan uitvoeren:

Zoek in de tuin naar een plek waar het licht en warm is.

Graaf een gat op de plek, dip de stek in stekpoeder en stop de scheut zo diep mogelijk de grond in. Alleen de bovenste bladknop mag boven de grond uitsteken.

Bedek het gat weer.

Voorzie de nieuwe olijfboom regelmatig van water. Door de grond goed vochtig te houden, stimuleer je de groei.

Tip voor olijven aan je boom

Rachel: “In ons klimaat worden olijfbomen meestal voor de mooi aangeplant, en niet voor de olijven. Mocht je echter graag willen dat er olijven aan je boompje komen, zorg er dan voor dat je niet al het hout van het voorgaande jaar wegsnoeit. Olijven groeien namelijk aan de uiteinden van takken die het jaar daarvoor gevormd zijn.”