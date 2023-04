Onderzoek: (kamer)planten maken geluid als ze gestrest zijn

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cell.

Noodkreet

Het geluid dat een gestreste plant maakt, klinkt een beetje alsof je noppenfolie laat knappen. Dat klinkt best hard, het is tenslotte een noodkreet. Toch kan het kloppen dat jij al die tijd (nauwelijks) iets hebt gehoord. In de meeste gevallen is de frequentie van het geluid te hoog, waardoor mensen het niet kunnen horen.

Kamerplanten maken geluid

Voor dit onderzoek luisterden onderzoekers met behulp van microfoons gezonde én gestreste tomaten- en tabaksplanten af. De gezonde planten kregen water wanneer ze het nodig hadden, terwijl de andere planten een paar dagen geen water kregen. Bovendien werden er bij de gestreste planten enkele zijtakjes afgeknipt. Al snel werd duidelijk dat gestreste planten luidruchtig ten onder gingen. “De planten gaven geluiden af – korte ultrasone klikjes – die we van een afstandje met microfoons konden opnemen,” vertelt onderzoeker Lilach Hadany aan Scientias.

Eén meter afstand

Het onderzoek is alleen uitgevoerd op tomaten- en tabaksplanten, maar er is geconstateerd dat ook maïs, tarwe, druiven en cactussen geluiden afgeven als ze gestrest zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat een gestreste plant wel 30 tot 50 keer per dag geluid kan maken. En die geluiden reiken best ver: de microfoons konden ze op meer dan 1 meter afstand van de plant nog detecteren. “Ze zijn qua intensiteit vergelijkbaar met de menselijke spraak,” vertelt Hadany.

Interactie tussen dieren en planten

Deze resultaten zijn heel bijzonder, want het is voor het eerst aangetoond dat het geluid dat gestreste planten maken ook op enige afstand van die planten hoorbaar zijn. En ook al kunnen mensen deze geluiden haast niet horen, er zijn dieren die ze wél kunnen horen. Insecten of dieren kunnen hier mogelijk op reageren, waardoor interactie tussen dier en plant mogelijk is. Niet zo gek dus als je je hond ineens naar de plant ziet kwispelen.

Een plant kan gestrest zijn als het tijd is om ‘m te verpotten. Maar hoe doe je dit en wanneer moet dit precies? Plantenvlogger Avalon vertelt je er alles over:

Bron: Scientias, Cell