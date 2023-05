Ruzie met de buren om blaadjes van de bomen: wie moet het opruimen?

Er kunnen hier behoorlijke ruzies door ontstaan. Voordat je meteen naar De rijdende rechter rent om dit op te lossen: advocaat Megan O’Flaherty van Het juridisch loket legt uit hoe het zit. Als buren moet je namelijk een bepaalde mate van overlast van elkaar accepteren, denk bijvoorbeeld aan het geluid van spelende kinderen of het getimmer van je buurman.

“Het blad dat in je tuin ligt hoort daar ook bij”, vertelt ze. “Een blad of tak die van een boom valt en elders terechtkomt, is een zaak die aan niemand toebehoort.” Je hoeft dus niet de blaadjes, takjes of bloemetjes uit je buurmans tuin bij elkaar te vegen. “Omdat de tak of het blad aan niemand toebehoort kan er niemand aangewezen worden om de bladeren of takken op te ruimen.”

Uitzonderingen

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel. “In uitzonderlijke gevallen veroorzaken de bladeren en takken buitenproportionele overlast. We spreken dan over onrechtmatige hinder”, vertelt de advocaat. In dat geval ben je als boomeigenaar verplicht om maatregelen te nemen. “De boomeigenaar moet de overlast dan tot een acceptabel niveau beperken, bijvoorbeeld door de boom te snoeien. Als de boomeigenaar weigert mee te werken, kan de buur naar de rechter stappen om de maatregelen te proberen af te dwingen.”

Maar maak je geen zorgen: de rechter gaat hier alleen in mee bij extreme gevallen van overlast. De tuin van je buurman zou dan echt onbewoonbaar moeten worden door alle blaadjes en takjes. Heb je last van elkaars bladeren en takken? Ga dan gewoon eens in gesprek, vaak is dit de beste oplossing.

Zelfs prinses Amalia heeft weleens mot met de buren...

Bron: Radar