Scoor deze XXL-zweefparasol voor een prikkie bij Action

De parasol van Action heeft een diameter van 300 centimeter én kost slechts € 49,95. Een écht koopje dus. Zie jij jezelf al helemaal zitten?

Dankzij de zweefparasol kun jij dus de hele zomer genieten van het lekker weer zónder dat je de hele dag in de zon hoeft te zitten.

Goedkope zweefparasol

Het fijne is dat de parasolvoet niet in het midden zit, zo kun je ’m dus makkelijk draaien en kantelen. Je hebt dus de hele dag door een lekker plekje in de schaduw.

Zodra het zonnetje is verdwenen, bescherm je je parasol met de bijbehorende hoes. Die is waterdicht en uv-bestendig.

De zweefparasol van Action Beeld Action

Je kunt de parasol op je terras zetten, ’m onder je tegels bevestigen óf gebruik parasoltegels. Die kun je trouwens ook bij de Action shoppen. Zo zorg je ervoor dat de parasol overal stevig blijft staan.

Misschien snak je nu naar een beetje zon en denk je nog helemaal niet aan schaduw. Maar je kan ’m maar beter alvast in huis halen. Dat scheelt weer als straks heel Nederland op zoek is naar een parasol in de zomer.

Let op: vóórdat je naar de Action rent, de parasol is alleen online verkrijgbaar. Shop ’m hier.

Bron: Action