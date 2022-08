Slakken bestrijden? Dít zijn de beste manieren!

Heb jij de laatste tijd ook zoveel last van (naakt)slakken in je tuin of moestuin? De kans is groot dat het door het weer komt. Slakken zijn dol op plekken waar het vochtig en warm is. Onder deze omstandigheden komen ze niet alleen graag tevoorschijn, ze kunnen ook nog eens heel goed groeien. Verder zijn slakken dol op hortensia’s. Vooral als de bladeren zacht worden, vinden ze dit een heerlijk hapje.

Het liefst verstoppen slakken zich in een rommelige tuin. Ze verschuilen zich graag onder polletjes, potten, in kieren, onder stukken hout en in richels. Naaktslakken gaan zelfs de bodem in. Ze kunnen één meter diep de grond in zakken en maken daarbij gebruik van de ingangen die wormen en andere insecten hebben gegraven.

Met deze onderstaande tips kun je slakken bestrijden.

Oppakken en verplaatsen

De meest simpele (en milieuvriendelijke) oplossing is om de slakken zelf op te sporen en eigenhandig de tuin uit te werken. Dit doe je het beste ’s avonds omdat slakken pas actief zijn als het donker wordt. Spoor ze met een zaklamp op en plaats ze ergens anders terug in de natuur. Hoewel dit de meest milieuvriendelijke oplossing is, is het ook erg tijdrovend.

Slakken bestrijden: maak een knoflookmengsel

Slakken houden absoluut niet van de geur van knoflook. Doe hier je voordeel mee en maak een knoflookmengsel om de slakken te bestrijden. In onderstaande video zie je wat je hier precies voor nodig hebt:

Strooi droge of scherpe materialen

Iets waar slakken echt niet van houden, zijn droge of scherpe materialen. Strooi daarom rond de plant een randje van ongeveer 5 cm breed één van de volgende producten op de grond: grind, cacaodoppen, zaagsel, hulstbladeren, fijngemaakte eierschalen of houtas. Ook gazonranden houden slakken op afstand.

Slakkenval met bier

Een andere veelgehoorde tip om slakken te bestrijden, is een slakkenval met bier of druivensap. Graaf een potje of kommetje voor de helft in en vul het met bier of druivensap. Dit is niet de meest diervriendelijke manier om slakken te weren, want de beestjes zullen in het bakje kruipen en vervolgens verdrinken. Zorg er daarom voor dat je ze er op tijd uitvist.

Afleiden met iets lekkers

Als je merkt dat de slakken vooral één specifieke plant moeten hebben, kun je ervoor kiezen om ze af te leiden met iets lekkers en dat op een andere plek neerleggen. In deze video laten we je een handig trucje zien:

Bestrijden met aaltjes

Aaltjes zijn de natuurlijke vijanden van slakken. Hiermee bestrijd je ze op een natuurlijke manier. Aaltjes zoeken in de grond naaktslakken op en dringen deze binnen via de mantelholte. De slakken zwellen vervolgens op en sterven na enkele dagen. Met aaltjes voorkom je overigens ook dit ongedierte.

Koper neerleggen

Slakken krijgen een elektrisch schokje van koper en het is niet giftig. In deze video laten we je zien hoe je kopertape of koperringen kunt gebruiken in je tuin:

Zout en azijn

Zout en azijn worden vaak ingezet om slakken te doden. Wanneer je wat azijn op een slak spuit of er zout overheen strooit, worden ze langzaam weggevreten. Online wordt deze manier van slakken bestrijden afgeraden, omdat het naast vreselijk dieronvriendelijk ook nog eens slecht is voor je planten. Kies daarom liever een van de bovenstaande methodes. Wanneer een insect jou niet dient, hoef je het natuurlijk niet gelijk te doden.

Slakken in huis

Heb je last van slakken in huis? Dan heb je een andere aanpak nodig. Allereerst is het belangrijk om op de luchtvochtigheid te letten. Probeer plekken als de kruipruimte en kelder goed droog te houden. Verder helpt het om kieren dicht te maken met kit. En ook hier geldt: de meest milieuvriendelijke oplossing is om de slakken met de hand te verwijderen. Met een uitgeholde halve meloen of een halve sinaasappelschil kun je ze makkelijk verzamelen. De slakken zullen hier lang op blijven zitten, omdat ze ervan kunnen eten en het een goede schuilplaats is.

Bron: Intratuin, Centraalbeheer Libelle TV