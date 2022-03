Snel de tuin in met de nieuwste Libelle Tuin&zo: er is veel te doen

Moet er nog een boom of border geplant? Een schutting geplaatst? Een schelpenpad gestort? Een buitenbank getimmerd. Nu doen, die XL-projecten, dan kun je de hele zomer genieten.

Begin het tuinseizoen goed

In deze Libelle Tuin&Zo geven we je alles om het tuinseizoen goed te beginnen, van kleine tot grote projecten. Zo bedacht ontwerpster Judith de Vries van Tuin van Judith drie prachtige borders voor ons, zo toe te passen in iedere tuin.

Van groene oase tot moestuin

Verder laat tuinarchitect Pieter Hessels zien hoe je in een woonwijk een groene oase kunt aanleggen door elk hoekje van de tuin te benutten. Denk ook eens aan een stammetje meer, de mooie doorkijk zorgt voor een optisch grotere tuin. Moestuinschrijver en groentekok Mme Zsazsa laat zien hoe je het hele jaar eet uit eigen moestuin en nog steeds tijd hebt voor een ochtendkoffie of die spontane burenborrel en we helpen je een handje met een klussenoverzicht voor de komende twee maanden.

Je koopt de Libelle Tuin&Zo voor 4,99 euro nu in de winkel of via LosseBladen.nl.