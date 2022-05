Tover je tuin met déze bloemen om tot een romantisch paradijs

Want hoewel een wijntje op het terras soms heerlijk kan zijn, is vertoeven in eigen tuin minstens zo fijn.

Tuin omtoveren tot romantisch paradijs

Rozen

Natuurlijk moeten we deze lijst starten met de roos. Want als er een bloem is die het universele gebaar van liefde en romantiek is, dan is het wel de roos. Rood, roze, of oranje; de roos doet je tuin direct onwijs romantisch ogen. Rozen hebben volle zon nodig, dus zorg ervoor dat je de rozenstruik op de juiste plaats plant.

Annemonen

Anemonen hebben delicate, papierachtige bloembladen die variëren van bleekblauw tot amethist en dieproze. Ze fleuren je tuin in een handomdraai op en zorgen voor een vrolijke en sfeervolle uitstraling. Annemonen geven net als de roos de voorkeur aan volle zon.

Lavendel

Geur is minstens zo belangrijk als een mooi aangezicht. Daarom mag ook lavendel niet ontbreken: het geeft je tuin een heerlijke geur, die zich bij de juiste wind heerlijk over je hele tuin verspreidt. Extra leuke bijkomstigheid: van de gedroogde takjes kun je heerlijke geurzakjes maken, waar je direct een ontspannen gevoel van krijgt.

Ridderspoor

De naam alleen al klinkt romantisch niet? Ridderspoor is een kleurrijke, krachtige en hoge plant die ook niet mag ontbreken als je je tuin een wat romantischer uiterlijk wilt geven. Ze zijn er in de diepste tinten blauw, paars, roze en wit en vormen prachtige snij- of gedroogde bloemen. Ridderspoor houdt van volle zon tot halfschaduw.

Dahlia

Dahlia’s zijn er in veel verschillende vormen, van strakke kleine pompons tot weelderige bloemen ter grootte van een dinerbord. De bloemen zijn warm van kleur, waardoor ze direct heel romantisch ogen. Een hele border van deze bloemen staat prachtig en rijk. Dahlia’s hebben volle zon nodig.

