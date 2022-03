Tuinaarde en potgrond worden nog weleens door elkaar gehaald, terwijl er toch grote verschillen zitten in de samenstelling en waar je het het best voor kunt gebruiken. Het grootste verschil is dat je in potgrond plant kan planten en in tuinaarde niet.

Tuinaarde

Tuinaarde is een samenstelling van zand en organische stoffen. Deze samenstelling is zuur en zwaar. Hierdoor zijn er geen poriën waar de wortels van planten in kunnen groeien. De zuurgraad kan er zelfs voor zorgen dat de planten sterven.

Waar kun je tuinaarde voor gebruiken?

Tuinaarde is ideaal om de aarde in je tuin aan te vullen. Zo kun je je tuin ophogen of egaliseren voor je bijvoorbeeld je gazon gaat leggen. Als je tuinaarde combineert met potgrond, of de natuurlijke aarde in je tuin, kun je een vruchtbare bodem creëren voor je moestuin.

Potgrond

In tegenstelling tot tuinaarde is potgrond gemaakt van een luchtige samenstelling, vaak op basis van veen of kokos. Het is specifiek ontwikkeld voor planten en heeft dus genoeg poriën waardoor wortels beter kunnen groeien en genoeg zuurstof binnen krijgen. Ook zitten er voedingsstoffen in die goed opneembaar zijn voor planten.

Waar kun je potgrond voor gebruiken?

Potgrond is vruchtbaar en ideaal voor je planten. Niet alleen voor in je tuin, maar ook voor je kamerplanten. Je moet er wel een beetje voor zorgen. Zo moet je na zes tot acht weken wat mest aan de potgrond toevoegen. Doe dit wel in de juiste dosering zoals op de verpakking staat aangegeven, want je kunt je plant ook overbemesten.

