Tuinklusje voor maart: het snoeien van de vlinderstruik (en zo doe je dat!)

De vlinderstruik, of Buddleja davidii zoals-ie in het chic Latijn heet, is een plant uit de helmkruidfamilie en komt oorspronkelijk uit Azië. De struik bloeit van juli tot oktober en heeft dan prachtige, zoet geurende bloemen die een feestje zijn voor bijvoorbeeld vlinders, bijen en andere insecten die gek zijn op nectar.

Magisch trucje voor vlinders

De struik heeft zijn naam te danken aan zijn smalle, lange bloemen. Die vorm is perfect voor de lange roltong van vlinders, die hiermee makkelijk bij de nectar onderin de bloem kunnen. Daarnaast heeft de plant nog een magisch trucje dat vlinders aantrekt. Het hart van de bloemen verandert namelijk van kleur zodra deze bestoven is: van geel naar oranje. Vlinders kunnen uitstekend kleuren zien — veel meer dan mensen. Ze zullen daarom eerder kiezen voor een bloem met een geel hartje, omdat hier meer nectar te halen valt.

Maart: tips om de vlinderstruik te snoeien

Wil je je vlinderstruik bloemrijk en gezond houden, dan is het verstandig om ’m één keer per jaar te snoeien. Wanneer je het beste de vlinderstruik snoeit en hoe je te werk gaat, legt Libelle’s tuinvlogger Loes Langedijk hieronder uit.

Wacht tot de nachtvorst voorbij is

“Het beste moment om je vlinderstruik te snoeien is in maart, als de nachtvorst voorbij is”, zegt Loes. De struik kan temperaturen tot -15 graden verdragen en is dus wintervast. Zet je echter te vroeg de snoeischaar erin, dan kunnen de takken sneller kapotvriezen. De hele maand maart is volgens Loes daarom het perfecte moment om te gaan knippen. Wacht niet langer dan half april.

Snoei op kniehoogte

“Een vlinderstruik hoef je niet per se te snoeien”, zegt Loes. “Maar in dat geval zal hij heel hoog worden en gaan de bloemen steeds hoger zitten.” Het beste kun je volgens haar vanaf kniehoogte, dus zo’n 60 à 70 centimeter alles wegknippen. Wees niet te bang dat je de plant verpest, want hij groeit gewoon weer aan.

Neem een snoeisnaar met een platte onderkant

Omdat de vlinderstruik stevige takken heeft, kun je het beste een snoeischaar met een aambeeld, dus een platte onderkant, gebruiken. Hiermee kun je namelijk meer kracht zetten. Voor echt dikke takken kun je een takkenschaar gebruiken.

Hou ook in het bloeiseizoen je vlinderstruik bij

Het hoofdsnoeien gebeurt in maart, maar ook gedurende het bloeiseizoen kun je je vlinderstruik bijhouden, zodat je langer van de bloemen geniet. Knip begin juni de toppen van de nieuwe scheuten af zodat deze zich kunnen vertakken. Je krijgt dan een vollere struik. Ook kun je de uitgebloeide bloemen direct wegknippen. Daarmee voorkom je verspreiding van de zaden en kan de plant opnieuw bloeien.

Zin om aan de slag te gaan met het snoeien van je vlinderstruik? Tuinvlogger Loes laat het in de video stap voor stap zien:

Bron: Vlinderstichting, Naturalis, Gamma