Vogels spotten voor dummies: zo ontdek je de mooiste vogels in jouw buurt

Op basis van de telling krijgt de Vogelbescherming een beter beeld van de vogels die zich in de winter in de tuinen bevinden. Dit draagt bij aan het beschermen van de tuinvogels. Je helpt de biodiversiteit een handje en het is ook nog eens een leuke hobby.

Deze zeven tips zijn handig voor beginners:

Dichtbij huis

Begin met vogels spotten in je eigen omgeving. Probeer allereerst de meest voorkomende vogels uit je eigen buurt te herkennen. Daarna zul je op den duur ook andere vogels leren herkennen.

Contact met vogelaars

Neem contact op met een fanatieke vogelspotter, vraag om tips en wissel ervaringen uit. Er zijn genoeg Facebookgroepen waar je andere vogelaars treft. Je kunt ook video’s van vogelspotters bekijken via YouTube of een vogelexcursie boeken.

Handige tools

De Vogelbescherming biedt handige tools aan. Zo kun je online een gratis cursus tuinvogel spotten volgen. In 10 lessen leer je onder andere tuinvogels en hun geluiden herkennen. Ook kun je via de website je postcode invullen om te kijken welke vogels er bij jou in de buurt zijn gespot. Verder kun je de gratis app ‘tuinvogels’ en ‘wadvogels’ downloaden én er is een digitale vogelgids.

Verrekijker uitzoeken

Als het vogels spotten je bevalt, is het handig om een verrekijker aan te schaffen. Deze zijn er in verschillende prijzen en maten. Laat je adviseren door een professional en lees eventueel dit informatieve stuk over verrekijkers voor vogel spotten.

Logboek bijhouden

Om het nog leuker te maken voor jezelf: houd een logboek bij met alle vogels die je hebt gezien. Wat voor geluid maken ze? Hoe zien ze eruit? Dit helpt ook bij het leerproces om vogels te herkennen.

Maak je tuin vogelproof

Maak je tuin of balkon vogelproof. Vogels komen af op gras, dichte bomen en struiken, klimplanten, begroeiing op platte daken, bloemen en vijvers. Een vogelhuisje neerzetten of iets lekkers achterlaten voor vogels werkt ook goed.

Blijf op afstand

Tot slot: bewonder de vogels van een afstandje. Als je dichtbij komt, denken ze dat je ze wilt opeten en vliegen ze weg. Dat lijkt misschien niet erg, maar dat is het wel. Misschien hebben de vogels in de buurt wel een nestje of zijn ze op zoek naar eten en verjaag jij ze per ongeluk. Vooral in de winter kunnen ze geen energie missen. Zet verder je telefoon uit en praat niet te hard. Ook van harde geluiden kunnen vogels schrikken.

Zo maak je in 3 simpele stappen je eigen vetbol voor vogels:

Bron: Vogelbescherming, Visdief.