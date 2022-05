VOL IN DE ZON: 5X DE BESTE PLANTEN VOOR OP DE VENSTERBANK

En dat zonder uv-bescherming!

Perfecte planten voor op de vensterbank:

Strelitzia

Een strelitzia is vaak te herkennen aan de lange stelen en prachtige, grote, groene bladeren die de plant rijk is. Een grote kamerplant en echte eyecatcher in huis dus. De plant wordt ook wel paradijsvogelplant genoemd en komt uit een tropisch gebied. Een plekje in de volle zon is daarom echt geen probleem voor deze prachtplant. Sterker nog: in een mooie pot in de zon komt de strelitzia het allerbest tot zijn recht.

Sansevieria

De sansevieria, ofwel vrouwentong, hebben veel mensen in huis. Niet zo gek, want de plant verveelt niet snel en is supermakkelijk in de verzorging. Daarnaast is-ie ook nog verkrijgbaar in verschillende varianten. Een makkie dus om er een te scoren die past bij jouw smaak en interieur. De sansevieria heeft niet veel water nodig en doet niet moeilijk over licht. Deze topper overleeft op zowel de donkerste plekken in huis als de allerlichtste. Hebben!

Zamioculcas

De zamioculcas is in korte tijd populair geworden in Nederland. De planten hebben maar weinig aandacht nodig en stellen geen hoge eisen aan lichtintensiteit, je kunt ze dus ook voor het raam en op de vensterbank kwijt. Draai de pot wel eens in de zoveel tijd, want de bladeren zullen naar het licht toegroeien en je wilt de plant wel mooi vol houden. De zamioculcas is een rappe groeier in direct zonlicht. Houd er dus rekening mee dat je ’m regelmatig moet verpotten.

Cactus

Als je aan een cactus denkt, dan denk je aan een woestijn. En waar denk je aan bij een woestijn? Juist: droogheid, warmte en een felle zon. Logisch dat cactussen hartstikke lekker gaan op direct zonlicht. Op een vensterbank op het zuiden zal een cactus het meest gelukkig zijn, want minimaal vijf uur aan zonlicht op een dag vindt-ie heerlijk. Daarnaast wordt het op een vensterbank vaak ook lekker warm door de radiator die er meestal onder te vinden is.

Yucca Elephantipes

Een oersterke plant die zijn oorsprong vindt in Mexico. Het laatste onderdeel van zijn naam heeft de yucca te danken aan zijn stammen. Deze lijken namelijk een beetje op een olifantenpoot. In het Nederlands wordt deze plant ook wel palmlelie genoemd en hij is in veel huizen terug te vinden. De yucca is dan ook supermakkelijk in onderhoud én heeft niet veel water nodig. Een standplaats met veel zonlicht vindt de plant ook heel fijn.

vtwonen geeft het antwoord op al je woonvragen.

Bron: vtwonen