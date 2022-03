Waarom het alwéér tijd is om je lavendelplant te snoeien

De Lavendel ‘hidcote’ (de Latijnse benaming hiervoor is Lavandula angustifolia) is met haar prachtige paarse kleur een mooie toevoeging aan elke tuin. De plant verspreidt daarnaast een heerlijke, ontspannende en rustgevende geur én is winterhard, dus kan jaren meegaan. Goede keuze dus, om er eentje in je voor- of achtertuin te planten. Zaak is wel dat je de lavendel goed snoeit, dan kun je er het langst van blijven genieten!

Lavendelplant snoeien

Als je het goed hebt gedaan, heb je je lavendelplant afgelopen herfst nog gesnoeid – na de bloei. Klinkt niet bekend? Tijdens deze najaarssnoeibeurt knip je alleen de uitgebloeide bloemen af. Let op: hou het alleen daarbij, anders overleeft je plant de winter niet. In het voorjaar – in maart, om precies te zijn – is het tijd voor een tweede snoei. Niet schrikken, want dit is een flinke. Je knipt je lavendel tot net boven het kale hout kort. Dat komt neer op zo’n zeven à acht centimeter boven de grond. Het is even een niet zo gezellig gezicht, maar het is voor een goed doel.

Waarom twee keer per jaar snoeien?

Je vraagt je misschien af waarom het niet voldoende is om je lavendelplant eens per jaar van een APK’tje te voorzien. Dat zit zo: als je ’m niet compact houdt, gaat de plant aan de onderkant verhouten. Als dit proces eenmaal in gang is gezet, kan-ie niet meer uitlopen en blijf je met een kale struik zitten. In het kale hout kun je nog wel snoeien, maar je lavendel zal hoe dan ook niet meer uitlopen. In plantenland geldt: snoeien is bloeien!

Boer Tom vertelt je nog meer over het snoeien van je lavendel:

Bron: RTL Nieuws