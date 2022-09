Waarom het helemaal niet erg is om vuurwantsen in je tuin te hebben

Het is namelijk helemaal niet zo erg om vuurwantsen in je tuin te hebben. Sterker nog: er zitten behoorlijk wat voordelen aan.

Vuurwantsen

Vuurwantsen herken je aan hun felrode schild met een zwarte tekening erop. Ze zijn zo'n 10 millimeter lang en komen zelden alleen, want ze leven in groepen. Grote kans dat je er weleens een paar in je tuin hebt gespot en dat is helemaal geen ramp.

De voordelen

In de tuin komen ze zelfs behoorlijk goed van pas: ze peuzelen afgevallen bladeren voor je op (het liefst die van de Acacia, Hibicus en Linde), maar van je planten zelf blijven ze af.

Ook zuigen ze met hun snuit graag kleine insecten op en eten ze grotere, dode insecten. Nog een mega voordeel: ze lusten graag bladluis. De vuurwants is dus eigenlijk een klein wezentje die de tuin netjes en opgeruimd houdt voor je.

Houd 'm buiten de deur

Wel één dingetje: in huis wil je ze liever niet tegenkomen. Als het binnen uit de hand loopt, is het wél verstandig om ze te bestrijden. Je kunt de vuurwants binnen voorkomen door spleten en kieren te dichten en te zorgen dat er geen acacia, hibiscus of linde bij je voordeur of ramen staat, want die vinden ze erg lekker. Kom je een vuurwants binnen tegen? Dan kun je 'm met de stofzuiger opzuigen, maar schakel een professional in als het er heel veel zijn.

Nooit meer zwarte randen onder je nagels na het tuinieren

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Vriendin.