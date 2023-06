Wanneer snoei je de vlinderstruik? (En wanneer juist niet?)

Het juist snoeien van de vlinderstruik is belangrijk, omdat deze anders snel veroudert. Hij bloeit dan minder en wordt kaal vanbinnen - en dat terwijl je juist zo lang mogelijk van de prachtige kleurrijke bloemetjes wil genieten. Met de juiste verzorging bloeit de plant zelfs van de hoogzomer tot het vroege voorjaar!

Wanneer snoei je de vlinderstruik?

Het liefst snoei je de takken van de vlinderstruik in het vroege voorjaar, zo in maart/april, als de wintervorst voorbij is. Het best snoei je de struik tot ongeveer 30-40 centimeter van de grond. Dat doe je met een snoeischaar met een platte onderkant. Voor dikke takken gebruik je eventueel een takkenschaar. Snoei daarbij lekker wat weg, want een vlinderstruik loopt altijd weer uit.

Wanneer top je de vlinderstruik?

Hoewel je de vlinderstruik in de zomermaanden niet snoeit, betekent dit niet dat je hem helemaal met rust laat. In juni is het tijd om de plant te toppen, ofwel de bloementoppen eruit te knippen. De vlinderstruik groeit snel en maakt lange scheuten. Door de plant te toppen wordt hij steviger en vertakt hij met meer scheuten, die aan het eind van elke tak gaan bloeien. Hierdoor blijft de struik iets kleiner: op zo’n twee meter in plaats van 2,5 of 3 meter hoogte.

Wanneer knip je de uitgebloeide bloemen weg?

In de nazomer - vanaf augustus - is het vervolgens tijd om écht van de vlinderstruik te genieten. Dan groeien er - afhankelijk van de soort - witte, roze, blauwe en paarse bloemtrossen aan de struik, met daaronder meteen nieuwe bloemknoppen. Als je dan dagelijks de uitgebloeide bloemen wegknipt, stimuleer je de aanmaak van nieuwe bloemknoppen. En dat betekent nóg meer weelderige bloemen. De vlinderstruik bloeit dan tot in oktober!

Bron: VTwonen.nl, Tuinseizoen.com