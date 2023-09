Wat is het verschil tussen wespen, bijen en hommels?

Het is ten eerste belangrijk om te weten dat al deze insecten een waardevolle rol spelen in ons ecosysteem, zelfs als ze soms als ongemakkelijk worden ervaren. Het begrijpen van hun verschillen helpt ons om ze beter te waarderen en te respecteren.

Wat zijn wespen?

Een wesp is een insect met dunne, doorzichtige vleugels. Ze hebben vaak een opvallende gele en zwarte kleuring op hun lichaam en zijn meestal slanker en gladder dan bijen en hommels. Wespen komen voornamelijk in de zomer voor. Aangezien ze veel zomerfeestjes ‘verstoren’, hebben ze geen allerbeste reputatie.

Veel voorkomende wespensoorten in Nederland

Limonadewespen: de gewone wesp en de Duitse wesp worden ook wel limonadewespen genoemd omdat ze op zoetigheid afkomen.

Langkopwespen: hoewel ze op het eerste gezicht sprekend op de bovengenoemde limonadewespen lijken zijn er ook belangrijke verschillen. Zo hebben ze juist géén interesse in zoetigheid.

Hoornaars: de de Europese hoornaar is de grootste Nederlandse wespensoort. Het zijn vredelievende wespen maar in de buurt van hun nest kunnen zij agressief reageren op mensen. Heel af en toe wordt er in Nederland ook een Aziatische hoornaar gespot.

Veldwespen: komen vooral in het zuiden van Nederland voor. Het gebeurt zelden dat ze agressief zijn. Zelfs bij verstoring van het nest blijven ze vaak kalm.

Wat zijn bijen?

Bijen zijn nauw verwant aan wespen. Ze hebben echter enkele opvallende verschillen. Bijen hebben vaak een behaard lichaam en zijn over het algemeen breder en ronder dan wespen. Hun kleuring kan variëren, maar ze hebben meestal geen opvallende gele en zwarte strepen zoals wespen.

Bestuivers

Bijen staan vooral bekend om hun rol als bestuivers. Ze verzamelen nectar en stuifmeel van bloemen, wat essentieel is voor de voortplanting van veel plantensoorten. Bijen hebben speciale korfjes aan hun achterpoten om het verzamelde stuifmeel te dragen. Ze zijn over het algemeen minder agressief dan wespen en steken alleen als ze zich bedreigd voelen.

Wat zijn hommels?

Hommels zijn ook bijen, maar ze behoren tot een aparte familie, de Apidae. Ze zijn vaak groter en hariger dan de meeste bijen en hebben een dikkere lichaamsbouw. Hommels zijn meestal ok donkerder van kleur en hebben vaak een opvallende oranje of gele band over hun achterlijf.

Bestuivers

Hommels hebben vergelijkbare voedingsgewoonten als bijen en zijn eveneens belangrijke bestuivers. Ze verzamelen nectar en stuifmeel van bloemen en dragen ook stuifmeelkorrels op hun lichaam om de bestuiving te bevorderen. Hoewel hommels kunnen steken, zijn ze over het algemeen minder agressief dan wespen en zullen ze alleen steken als ze ernstig bedreigd worden.

Het verschil tussen wespen, bijen en hommels

“Wespen, bijen en hommels hebben allemaal belangrijke rollen in het ecosysteem”, benadrukt Sjoert Fleurke, voorzitter van de Wespenstichting. Maar verder verschillen de insecten van elkaar.

Verschil in dieetwensen

“Wespenlarven zijn vleeseters. Daarom jagen de volwassen wespen op andere insecten om hun larven te voeden. Hierdoor zien ze er wat sneller en aerodynamischer uit”, legt Fleurke uit. Volwassen wespen voeden zich meestal met suikerhoudende stoffen zoals nectar. “Bijen en hommels zijn daarentegen vegetariërs.”

Verschil in uiterlijk

Verder verschillen ze ook qua uiterlijk, zoals hierboven al vermeld staat. We zetten een paar foto’s op een rijtje zodat het verschil duidelijker wordt.

Wesp, bij en hommel Beeld Getty Images

Verschil in gedrag

“Het gevaar hangt niet alleen af van of het een wesp, bij of hommel is, maar ook van de nestgrootte en welke soort het precies is”, zegt Fleurke. “De meeste hommels, bijen en wespen zijn vrij relaxed in de buurt van hun nest, maar er zijn uitzonderingen. Boomhommels vallen je aan als je te dichtbij komt. Bepaalde honingbij volken ook. En hoornaars willen je ook niet in de buurt van het nest hebben.”

Verder geldt natuurlijk: hoe groter het nest, hoe brutaler ze worden. “Je moet ook geen van allen met je blote handen vastpakken want dan wordt je gestoken.”

Fabels over wespen, bijen en hommels

Honingbij

Er gaan volgens Fleurke allerlei fabels over wespen rond, maar over hommels en bijen zijn dat er een stuk minder. “Dat de mens drie maanden nadat de honingbij is uitgestorven zal uitsterven vanwege voedseltekort, zoals Einstein gezegd zou hebben, is in elk geval onzin”, zegt hij.

Bijen steken maar één keer en gaan dan dood

Dit is slechts gedeeltelijk waar. Honingbijen hebben weerhaken op hun angel, waardoor de angel in de huid van het slachtoffer blijft steken wanneer ze steken. Dit resulteert in de dood van de bij. Echter, andere bijensoorten, zoals hommels, hebben gladde angels en kunnen meerdere keren steken zonder te sterven.

Nutteloze wesp?

Verder beweren sommige mensen dat wespen nutteloze insecten zijn. maar ook deze beestjes spelen een belangrijke rol in het ecosysteem door andere insecten, zoals muggen en vliegen, te bestrijden die schadelijk kunnen zijn voor gewassen en mensen.

Bijen en hommels zijn hetzelfde

Hoewel bijen en hommels inderdaad tot dezelfde orde behoren, zijn het wel verschillende families binnen die orde. Ze hebben verschillende uiterlijke kenmerken en gedragingen. Zoals we hierboven al verteld hebben, hebben bijen meestal een slank en behaard lichaam, terwijl hommels groter en hariger zijn.

Wat moet je doen als je in de buurt komt van een wesp, bij of hommel?

“Als er een wesp, hommel of bij in de buurt komt terwijl je gewoon vreedzaam buiten zit, hoef je niks te doen. Want ze steken niet zomaar uit zichzelf”, legt de wespenvriend uit. Het is vooral belangrijk om rustig te blijven, zodat de insect niet in paniek raakt.

Ook moet je oppassen en uit de buurt blijven van een nest. “Als je buiten aan het wandelen bent en je ziet opeens meerdere wespen, hommels of bijen om je heen, dan is het beter om snel weg te lopen omdat je dan waarschijnlijk - zonder het te weten - een nest hebt verstoord.”

