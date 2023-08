Wemelt het bij jou van de slakken? Lok egels naar je tuin met déze 5 tips

Een scharrelende egel in je tuin is goed nieuws. Egels eten naast slakken namelijk ook andere insecten, zoals rupsen, regenwormen en spinnen. Daarmee zorgen ze voor een natuurlijk evenwicht in je tuin, zonder dat je met giftige insectenverdelgers in de weer moet. Nog geen egel in de tuin gespot? Met deze 5 tips vergroot je de kans.

1. Gebruik geen slakkengif

Wanneer je tientallen (naakt)slakken in de tuin ziet krioelen, kun je overwegen om slakkenkorrels te strooien. Niet doen! Slakkenkorrels en andere insectenverdelgers zijn dodelijk voor egels, omdat hun voeding voornamelijk uit insecten bestaat. Ook ecokorrels zijn vergif voor egels.

2. Maak een ingang naar je tuin

In tegenstelling tot naaktslakken kunnen egels zich niet in allerlei gaatjes en hoekjes wurmen. Zorg er dus voor dat egels je tuin binnen kunnen komen. Maak een opening van ongeveer 12 bij 12 centimeter in je schutting of graaf een tunnel. Is je tuin erg groot? Creëer dan meerdere ingangen. Je kunt ook samen met de buren een heuse egelstraat maken.

3. Leg een stapeltje bladeren en takken neer

Egels slapen graag op warme en beschutte plekken. Een stapeltje bladeren, takken en hout is dus een ideale rustplaats. Een mooie bijkomstigheid van zo’n nestplaatsje is dat ook insecten hier graag schuilen. Zo hoeft de egel niet continu zelf op zoek naar voedsel, maar komt het naar hém (of haar) toe.

4. Plaats een heg

Vervang je kunstmatige tuinomheining door een heg. Heggen zijn populaire nestelplekken voor egels. In de onderste bladeren van de heg kan de egel insecten vinden, zijn winterslaap houden en eventueel kleintjes grootbrengen. Vergeet niet een opening in de heg te maken, zodat de egel de tuin makkelijk in en uit kan.

5. Voer de egel

Egels eten graag hun buikje rond met de insecten uit je tuin, maar het kan nooit kwaad om ze van wat extra voedsel te voorzien. Met name voor en na de winterslaap maak je de egel hier blij mee. Egels zijn insecten- en vleeseters. Ze eten daarom graag honden- en kattenvoer, maar je kunt ook speciaal egelvoer kopen. Geef egels geen brood en melk; daar krijgen ze diarree van.

