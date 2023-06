Willen we! Zo krijg je een tuin vol kleurige klaprozen

Je zou het niet zeggen met die vloeipapieren blaadjes, maar klaprozen zijn oersterk. Deze beeldige bikkels zijn onmisbaar in een vroege zomertuin. En niet alleen in ’t rood.

Verre van doorsnee, dat is misschien wel wat de klaproos het best typeert. In het felrood staan ze tussen de stoeptegels, groeien ze uit hopen zand op bouwlocaties en wapperen ze vrijpostig in de berm. Maar je hebt ze ook in ’t wit tot bijna zwart, van eenjarigen tot vaste borderplanten, van klein tot groot, van egaal tot gespikkeld en van enkelbloemig tot bloemen met meer ruches en franjes dan een flamencojurk.

Papaver somniferum Papaver orientale

Eenjarige vrolijkerd

Eenjarige klaprozen (Papaver rhoeas en Papaver somniferum) zijn heel eenvoudig zelf te zaaien: veel meer dan zaadjes strooien en wachten is het niet. Vanwege hun kwetsbare penwortel willen ze niet graag worden verplaatst, dus zaai ze direct waar je ze wil hebben. Het liefst staan ze op een open, zonnige plek in goed doorlatende grond. Maak de grond een beetje los en strooi de zaadjes uit. Vooral met het minizaad van de gewone klaproos kan het lastig zijn om te zien waar je gestrooid hebt. Als je de zaadjes mengt met een handje lichtgekleurd zand, voordat je ze uitstrooit, is het makkelijker om ze egaal te verdelen. Bedek de zaadjes niet of nauwelijks. Druk ze alleen licht aan, zodat ze goed contact maken met de aarde. Klaprozen houden niet van natte voeten, maar voor het ontkiemen is het belangrijk dat de grond een beetje vochtig is. De ingezaaide aarde voorzichtig water geven werkt het best: klaprooszaad is zo klein, dat je het met een straal uit de gieter algauw in een hoek van je zaaioppervlak spoelt. Staan de opgekomen plantjes te dicht bij elkaar? Pluk de kleinste plantjes weg, zodat de grotere alle ruimte krijgen.

Gewone klaproos

(Papaver rhoeas)

Enorme bijenmagneet. In tegenstelling tot andere klaproos-soorten produceert de gewone klaproos flink wat pollen, dus even in de gaten houden als je een pollenallergie hebt.

Hoogte 40 cm

Zaaitips Als je ze in maart of april zaait, krijg je hetzelfde jaar nog bloemen. Of zaai ze in de vroege herfst, dan bloeien ze vroeg in het jaar daarna. Klaprozen kiemen het best als ze een koude periode hebben meegemaakt, dus zaai ze als het (nog) niet te warm is.

Bloeitijd Juli-augustus Soorten om te proberen Veel papavers worden als mixen verkocht, omdat het door kruising vaak lastig is om te voorspellen welke kleur ze precies krijgen. ‘Mother of Pearl’ is een fijne mix van roze en wit. Er zijn ook mooie mengsels van dubbele klaprozen die vaak onder de naam ‘Shirley Double’ wordt verkocht.

Slapen als een (klap)roos Papaver somniferum wordt ook vaak opiumpapaver genoemd. Uit het melksap van de onrijpe zaden wordt opium gewonnen voor onder andere morfine (somniferum is Latijn voor ‘slaap brengend’). Maanzaad is het gedroogde, rijpe zaad van de slaapbol.

Slaapbol of bolpapaver

(Papaver somniferum)

Misschien wel de allermakkelijkste klaproos om zelf te kweken. Zelfs uitgebloeid zijn ze nog mooi, want dan hebben ze van die mooie blauwgroene zaadbollen die prima gedroogd kunnen worden.

Hoogte: 90 cm

Zaaitips: Maart-april in de volle grond voor bloei in hetzelfde jaar of in de vroege herfst voor vroege bloei het jaar daarna.

Bloeitijd: Juli-augustus

Soorten om te proberen: De lilaroze ‘Lilac Pompom’ met franjes, de vrolijke rood-witte ‘Danish Flag’ en de ‘Frosted Salmon’, die ook echt de kleur van bevroren zalm heeft. Meer tips? Lees het mini-interview met Silvia Dekker in dit artikel.

Poppy power

Klaprozen zijn typische pioniersplanten. Het zijn vaak de eerste bloemen die zich vertonen op plekken waar de bodem is verstoord. Klaprozen waren de eerste bloemen die terugkwamen op het kapotgeschoten loopgravenlandschap in de Eerste Wereldoorlog en werden in veel landen zo een symbool van herdenking. In het Verenigd Koninkrijk dragen veel mensen begin november daarom een rode papieren ‘poppy’ op hun kleding; op de tweede zondag van november worden daar de militaire oorlogsdoden herdacht.

Vaste gasten Zelf vaste klaprozen zaaien en opkweken kan, maar dat is een minder rechttoe rechtaan klusje dan bij eenjarige soorten. Gelukkig zijn ze vaak ook als plantjes te koop bij kwekers.

Oosterse klaproos

(Papaver orientale)

Omdat oosterse klaprozen vaak bloemen van wel 15 cm doorsnee hebben, krijgen ze soms de neiging erbij te gaan liggen. Een plantensteun is daarom vaak handig. Net als hun eenjarige collega’s bloeien ze vaak kort maar krachtig. Als je ze na de bloei terugsnoeit, bloeien ze soms een tweede keer. Na de bloei sterft de plant grotendeels af en rusten ze uit om het jaar daarna weer terug te komen. Laat oosterse klaprozen geen zaad zetten, omdat ze dan minder energie hebben om bloemen te produceren. Ze staan net als eenjarige klaprozen graag in de zon, maar hebben iets meer behoefte aan voeding en vocht.

Hoogte: 80 cm

Bloeitijd: Mei-juni

Soorten om te proberen: ‘Queen Alexandra’ (flamingoroze), ‘Marlene’ (lijkt op de jurk van Tante Til), ‘Royal Wedding’ (wit met diepzwart hart).

Heb je insidertips voor het zelf kweken van klaprozen?

“Bijzondere soorten zaai ik in leuke emmers. Ze doen het daarin vaak beter dan in de volle grond en je kunt de emmers een ereplek geven tijdens de bloei.”

Kun je klaprozen ook als plukbloem gebruiken?

“Ze blijven niet lang goed in een vaas, maar als je de uiteindes van de stelen direct na het plukken goed dichtschroeit door ze in een vlammetje te houden, redden ze het soms een dag of drie. Pluk ze als de knoppen op een kiertje staan, zodat je net de kleur kunt zien.”

Wat zijn jouw favoriet soorten?

“Papaver rhoeas ‘Amazing Grey’ en ‘Pandora’ hebben bijzondere kleuren. Papaver somniferum ‘Black Paeony’ en ‘Flemish Antique’ zijn dubbele soorten, het lijken net baljurken. En Papaver orientale ‘Patty’s Plum’ heeft een mooie oudroze kleur.”

Silvia Dekker is schrijver en tuinontwerper. Haar boek Tuinieren met bloemen verscheen in april (€ 35,-, kosmosuitgevers.nl)

IJslandse papaver

(Papaver nudicaule)

Kortlevende vaste plant, wordt meestal als een- of tweejarige gekweekt. Zoals de naam al doet vermoeden, kan-ie aardig wat kou aan. Het is meestal de eerste klaproossoort die bloeit.

Hoogte: 40 cm

Bloeitijd: Mei-augustus

Goed om te weten: IJslandse papavers doen het over het algemeen beter in de vaas dan andere klaprozen. Vaak redden ze het tot een week als je de dichtschroeitruc toepast (zie interviewtje Silvia Dekker). Net als andere klaprozen houden ze van goed afwaterende grond en een zonnige plek, maar ze kunnen minder goed tegen felle zon.

Soorten om te proberen: ‘Champagne Bubbles’, meestal verkocht als een mix van verschillende kleuren oranje, roze, helderrood, felgeel en crèmewit.

Overige familieleden Deze soorten zitten aan andere takken in de stamboom van de familie Papaver, maar toch zijn de familieovereenkomsten goed te zien. ✿ Slaapmutsje (Eschscholzia californica) Meestal oranje of geel, maar er zijn tegenwoordig ook witte, roze, perzikkleurige en bijna-rode variëteiten. Langbloeiend, en doet het redelijk als snijbloem. Zaait zich net zo makkelijk uit als de gewone klaproos. ✿ Schijnpapaver (Meconopsis cambrica) Oranje of heldergeel, zaait zich makkelijk uit en is happy in zowel zon als (half)schaduw. ✿ Blauwe papaver (Meconopsis betonicifolia) Kortlevende vaste plant met een bijna onwerkelijke blauwe kleur. Een vrij veeleisend type dat alleen op koele, humusrijke, licht beschaduwde plekken groeit.

Zaaizaadjes

Eenjarige klaprozen zaaien zichzelf enthousiast uit, dus als je ze niet jaarlijks op bezoek wilt, moet je de zaaddozen verwijderen. Wil je zaden bewaren? Wacht tot de zaaddozen helemaal bruin zijn geworden en de zaadjes rammelen als je de boel schudt. Het stervormige dekseltje is er dan makkelijk af te breken. Kiep de zaaddozen om in een envelop of papieren zak. De zaden zijn lang (donker en droog) te bewaren zonder dat ze kiemkracht verliezen.

Goede papaverzaadselecties vind je bij onder andere tuinjoop.com, jansenzaden.nl en zaadhandelvanderwal.nl.

Fotografie: Gap photos, Getty Images, Alfred Verboom (portret Silvia)