Zelf een prachtige bloemenpiramide maken? Zo doe je dat

Een piramide? Zo doe je dat!

Dit heb je nodig voor de bloemenpiramide: • Ruw gezaagde planken van douglashout 2,2 x 20 x 300 cm, € 9,95 p.st. (hornbach.nl)

Zo maak je de bloemenpiramide

Deze bloemenpiramide is een soort Chinese puzzel van ruwe planken met in elke plank inkepingen waar de volgende laag planken ingeschoven wordt. Douglas is een houtsoort die bij onbehandeld gebruik buitenshuis een levensduur heeft van tien tot vijftien jaar en na een tijdje buiten een mooi vergrijsd uiterlijk krijgt. Wil je de originele roodachtige kleur behouden, behandel de planken dan met beits. Dit zachte hout is ook makkelijk te ‘­verouderen’, met bijvoorbeeld een staalborstel, grof schuurpapier en een gasbrander. Daarna wel even beitsen zodat het effect behouden blijft.

De piramide begint bovenaan met een vierkant van 11 x 11 cm. Tel daarbij de dikte van de planken op (2 x 2,2 cm) en dan weer 11 cm voor elke kant, weer 2 x 2,2 en 2x oversteek van elk 4 cm. Dus 11 + 4,4 + 22 + 4,4 + 8 = 49,8 cm. Voor elke volgende laag tel je weer 2 x 13,2 (11 + 2,2) cm op, dus 76,2 en 102,6.

Inkepingen

De basislaag van de piramide heeft een ­afmeting van 102,6 x 102,6. Zaag in totaal 6 planken van deze lengte, want voor de ­volgende (­tussen)laag heb je er nog twee nodig. In de vier planken voor de onderste laag maak je telkens op 4 cm vanaf de randen inkepingen van 10 cm diep (de helft van de hoogte van een plank) en ruim 2,2 cm breed (de dikte van het hout is 2,2 cm, maar omdat het ruw gezaagd is – en misschien niet helemaal vlak – is het beter om wat speling te hebben).

Bij twee planken maak je de inkepingen vanaf de bovenkant, bij de andere twee vanaf de onderkant. De planken kun je nu als een vierkante bak in elkaar schuiven.

Om de volgende laag, die uit de twee extra planken van dezelfde lengte bestaat, erop te kunnen zetten, moeten er extra inkepingen gemaakt worden. In twee tegenover elkaar liggende planken van de basislaag maak je aan de bovenkant op 17,2 cm vanaf elke rand ­inkepingen van elk 6 cm diep, twee per plank; in de twee extra planken die erop komen maak je ook inkepingen van 6 cm diep, maar deze in de onderkant en op 4 cm vanaf de randen. In de bovenkant van deze ‘tussenlaag’ maak je weer inkepingen op 17,2 cm vanaf de rand voor de planken van de volgende laag. Deze worden 4 cm diep, net als de bijpassende inkepingen in de onderkant van de volgende laag planken.

De planken voor die volgende laag worden 76,2 cm lang. Zaag er vier, voor de volgende laag heb je er ook weer twee nodig. De laag daarboven wordt 49,8 cm lang, maak weer vier planken van deze lengte. Zaag telkens inkepingen van 4 cm diep in de onderkant op 4 cm vanaf de rand en inkepingen van 6 cm diep in de bovenkant op 17,2 cm vanaf de rand. De bovenste laag bestaat uit 2 planken van 23,4 cm lang met alleen inkepingen in de onderkant.

Scherpe decoupeerzaag

De inkepingen zaag je het makkelijkst met een decoupeerzaag met een scherp zaagblad. Doe voorzichtig bij het zagen van de inkepingen op 4 cm van de rand, want vanwege de nerf van het hout breken de overstekende stukjes makkelijk af. Houd hier ook rekening mee bij het in elkaar zetten van de piramide; zet niet te veel kracht en houd de planken zo recht mogelijk.

Tip: Heb je geen zin in het zagen van alle inkepingen? Dan kun je de hoeken natuurlijk ook voorzien van kleine steunbalkjes en alles aan elkaar schroeven! Pas dan wel de lengte van de afzonderlijke planken aan.

bloemenpiramide Beeld Danique van Kesteren

DIY: Janneke Peters m.m.v. Jef van Tricht | Fotografie: Danique van Kesteren