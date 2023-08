Zo blijven je bolchrysanten langer bloeien

Op Marthastewart.com staat dé ultieme tip om de bolchrysant langer in leven te houden.

Over de bolchrysanten

Toegegeven, bolchrysanten of Chrysanthemum morifoliums - zoals de bloem in het Latijn heet - stinken nogal, maar ze zorgen er wel voor dat je dat heerlijke zomerse, fleurige gevoel ook in de herfst kunt behouden. De vrolijke bloemen in alle kleuren bloeien namelijk volop van eind augustus tot en met oktober en zijn rond deze tijd verkrijgbaar bij elke bloemist.

Verzorging van de bolchrysant

Hoewel de bloem goed bestand is tegen droogte, ziekte en plagen, behoeft deze toch verzorging om zo lang mogelijk te bloeien. Geef de plant daarom regelmatig (zeker één keer per week) water, maar niet te veel. Je wilt tenslotte niet dat de wortels verdrinken. Ook de bemesting is van belang. Doe dat wanneer je de bolchrysant plant, bij voorkeur in de lente of vroege zomer. Zo blijft de cyclus van de plant in stand.

Je bolchrysanten langer laten bloeien

Hét geheim achter een langere bloei zit hem vervolgens in het samenknijpen van de stelen. Dat doe je in de lente. Hoe het werkt? Telkens als de stelen zo’n 12 centimeter groeien, knijp je de punt van elke scheut zo’n 5 centimeter langs de stengel, net boven de bladeren. Elke geknepen stengel produceert vervolgens meer stelen, die je op hun beurt weer opnieuw kunt knijpen. Volg dit proces tot ongeveer juli.

Stelen, bladeren en bloemen verwijderen

In principe heb je daarna - behalve het water geven - weinig omkijken naar de bolchrysant. Als de winter nadert, snijd je de stelen tot 2,5 centimeter boven de grond af. Dan bestaat er een kans dat je in de lente weer geniet van mooie, felgekleurde bloemen.

Vergeet overigens ook niet om uitgebloeide bladeren en bloemen te verwijderen. Dat kan gewoon met een tuinschaar. Doe je dit niet, dan belemmer je de groei van de bolchrysant.

Bloemetje gekregen? In onderstaande video zie je hoe je ervoor zorgt dat ze altijd rechtop staan in de vaas.

Bron: Marthastewart.com