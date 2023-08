Zo geniet je extra lang van de nazomer in je tuin

Met de eindeloze nazomers en lange aanloop naar de herfst genieten we extra lang van de kleurrijke laatbloeiers. Doen we ook alvast wat klusjes voor een vrolijke voorjaarstuin.

Naar de kweker

In het voorjaar laat je je gauw verleiden tot impulsaankopen, omdat je tuin zo kaal is. Aan het eind van de zomer heb je veel beter voor ogen wat je nodig hebt. Welke plant waar stond ligt nog vers in het geheugen, en ook: hoe groot ze werden, wanneer ze bloeiden, in welke kleur, en waar er gaten vielen. Nu is daarom een goed moment om te kijken wat je volgend jaar wil veranderen of aanvullen. De verkoopbedden bij de kwekers staan in september vol planten die het hele seizoen hebben kunnen groeien. Je kunt daardoor goed zien wat je koopt, wat het uitzoeken van de juiste kleur, bladvorm of bloeiwijze veel makkelijker maakt dan in het voorjaar.

Verdeel en heers

Zijn de bladverliezende vaste planten in de tuin te groot geworden? Graaf ze op, deel ze, en plant ze terug. Je krijgt er krachtigere, gezondere én meer planten van. Planten die vaak opknappen van af en toe splitsen, zijn onder andere geraniums, daglelies, hosta’s, siergrassen, agapanthus en geums.

Quick fix Zet potten met late zomerbloeiers tussen de planten in de borders. Zo zorg je nog lang voor een zomergevoel op plekken waar andere planten zijn weggevallen.

Late snack

Insecten zijn nog volop op zoek naar voedsel. Laatbloeiende vaste planten, zoals sedums, rudbeckia of herfstasters, zijn fantastische nectarbuffetjes. Probeer de neiging te weerstaan om bloeiende klimop te snoeien. Er zijn weinig planten waar zo veel en tot zo laat in het jaar nog nectar te halen is.

Planten maar!

Ergerde je je de hele zomer aan een vaste plant die op de verkeerde plek stond? Of kun je niet wachten om die kale plek in de border op te vullen met iets nieuws? Dan is nu het moment gekomen om planten te verzetten of aan te planten. In het voorjaar kan ook, maar in koude grond wortelt het minder snel dan in de warme, vochtige september­grond. In de nazomer en herfst hoeven planten zich bovendien alleen maar te concentreren op wortels aanmaken, en hoeft er geen energie te worden gestoken in het maken van blad en bloemen.

Moet ik al...

… snoeien?

Voor bomen in de ABC-groep (dat staat voor Acer, Betula en Carpinus: esdoorn, berk en haagbeuk dus, hoewel de druif en walnoot qua snoeimoment ook tot deze groep worden gerekend) is het zelfs al een beetje aan de late kant. Als je die nog wilt snoeien, doe het dan zo gauw mogelijk en niet later dan half september. Bladverliezende bomen en struiken daarentegen kun je beter aanpakken als al het blad eraf is, dus daar juist nog even mee wachten.

… voorjaarsbollen planten?

Begin hiermee als de temperatuur in de bodem lager dan 12 oC is. Voor tulpenbollen is september echt nog te vroeg, die kun je nog in de grond stoppen als de kerstboom al staat. Bollen kópen moet je wel nu doen. De meeste bollenkwekers hebben hun webshop al vanaf juni open, dus bestel nu je favorieten voordat ze zijn uitverkocht.

… borders opruimen?

De tuin winterklaar maken doe je pas als de winter klaar is: in het voorjaar dus. Misschien ziet de tuin er wel wat rommeliger uit, maar afgestorven planten – en straks herfstbladeren – vormen een lekker winterdekentje voor de grond. Ook biedt deze tuin voedsel en onderdak aan vogels, insecten en andere dieren. Sommige uitgebloeide planten, zoals kaardenbol, siergrassen en zonnebloemen, kunnen lang overeind blijven staan en zorgen voor een fijn herfstbeeld. Afgestorven materiaal op gazon of paden haal je wel weg.

Carpe diem

Verwijder de uitgebloeide bloemen van dahlia’s, cosmos, heleniums en rozen of pluk regelmatig een bosje voor op de keukentafel. Zo blijft de plant nieuwe bloemknoppen aanmaken. Vogels zijn dol op de zaden van onder andere rudbeckia, korenbloemen en zonnebloemen, dus laat een deel staan. Hetzelfde geldt voor rozensoorten die bottels produceren na de bloei: fijn voor de vogels én mooi. Ook de zaden van het juffertje-in-’t-groen en de judaspenning zijn eigenlijk te mooi om te plukken.

Bewaren! Verzamel de zaden van je favoriete bloemen en bewaar ze in gelabelde papieren envelopjes om in het voorjaar opnieuw te zaaien. Let op: om te voorkomen dat zaden gaan schimmelen, is het belangrijk dat ze kurkdroog zijn voordat je ze opbergt. • Laat peulen, zaadhoofdjes of zaaddozen aan de plant zitten tot ze droog en lichtbruin verkleurd zijn. De zaden zijn dan rijp.

• Bij vingerhoedskruid, akelei, juffertje-in-’t-groen en klaprozen kun je de zaadjes horen rammelen als je het zaaddoosje voorzichtig schudt. Je kunt ze er vaak zo uit kiepen.

• Oogst zaden op een droge, zonnige dag, het liefst in de ochtend nadat de dauw is verdampt.

Cadeautip

Je zult zien dat je al gauw te veel zaad oogst. Vul kleine envelopjes om te ruilen met andere tuiniers of cadeau te geven.

Voor volgend jaar

Nu is een goede tijd om eenjarigen die goed tegen de kou kunnen voor te zaaien. Denk bijvoorbeeld aan cerinthe, Ammi majus, goudsbloem, duifkruid en korenbloemen. Wie ze nu alvast zaait, heeft volgend jaar extra vroeg bloemen uit eigen tuin op tafel staan.

Septemberbloeiers

Deze planten komen pas laat op gang of bloeien lekker lang door. Ze hebben bovendien veel kleur én zijn fijn voor de insecten. Perfect voor de nazomertuin.

Caryopteris clandonensis ‘Dark Knight’: blauw, 120 cm, zon, augustus/september

Rudbeckia hirta ‘Cappuccino’: oranjebruin, 50 cm, zon/halfschaduw, juli-oktober

Penstemon campanulatus ‘Garnet’: rozerood, 90 cm, zon/halfschaduw, juli-september

Hylotelephium telephium ‘Herbstfreude’: roze verkleurend naar rozerood, 60 cm, zon, augustus-oktober

Salvia uliginosa: azuurblauw, 150 cm, zon, augustus-september

Dahlia ‘Bishop of Llandaff’: felrood met donker blad, 100 cm, zon, juli-oktober,

Aster novi-belgii ‘Violet Queen’: lilapaars, 40 cm, zon, september-oktober

Fotografie: GAP Photos, Getty Images