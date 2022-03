Zó geniet je optimaal van de pioenroos in je tuin

De pioenroos bloeit ongeveer twee weken in mei en juni. Toch geeft hij lang kleur aan je tuin: in het voorjaar komt het rood-uitlopende blad boven de grond, in het najaar verkleurt het naar heldergeel. Prachtig.

Een pioenroos kan wel veertig jaar op dezelfde plek staan. De eerste jaren na het planten is hij vooral aan het groeien. Elk jaar komt er meer blad, maar het kan wel vijf jaar ­duren voordat de eerste bloemknop verschijnt. Start je met stevige ‘land­planten’, met kale ­wortels, dan bloeien ze vaak al het eerste jaar na aanplanten.

Enorme bloemen hebben steun nodig

Om ervoor te zorgen dat je pioenrozen het beste groeien, zet je ze tussen stengels rijshout, bijvoorbeeld stevige takken snoeihout van hazelaar. De stengels van de pioen vinden hierin steun. Later ondersteunen de takken de enorme bloemen, geen overbodige luxe na een mals regenbuitje in mei. Halfronde, metalen plantensteunen werken ook goed.

Geen natte voeten en volop zon

Pioenrozen groeien graag op kleigrond. Deze houdt voedingsstoffen en vocht vast, precies wat ze nodig hebben. Veengrond is ook geschikt, maar strooi dan wel jaarlijks wat kalk rondom de plant. Zandgrond bevat te weinig voeding voor de pioenroos om die enorme bloemen te maken. Meng vijvergrond en compost door zandgrond, dan lukt het wel. Pioenrozen hebben trouwens een hekel aan natte voeten; het regenwater moet wel kunnen wegzakken. Ze vragen veel zon, zeker zes uur per dag.

Wist je dat pioenrozen ook goede mierenlokkers zijn? Op de knoppen van de pioen zit een soort stroop die de knop beschermt. Mieren zijn er dol op en kruipen ­massaal omhoog om de stroop eraf te snoepen. Als de bloemknop ­opengaat en de suiker op is, trekken de mieren door naar de volgende bloem of plant.

Eén grote pioenroos of veel kleine

Wil je een langere bloeitijd met kleinere bloemen, of juist een ­uitbundige korte bloei met een enorm grote bloem? Als je de zijknoppen net onder de hoofdknop weghaalt, zorgt dit voor een grotere bloem. Sommige soorten krijgen bloemen van wel 25 cm doorsnede. Wil je liever meer bloemen, haal dan de uitgebloeide hoofdbloem weg en wacht tot de zijknoppen gaan bloeien.

Pioenroos in een pot

Als je tuingrond niet ideaal is voor een pioenroos, zet hem dan in een pot op het terras. Vul een ruime, diepe pot met een mengsel van potgrond en vijveraarde en plant hier de pioen in. Zet de pot in de zon, laat de grond niet ­uitdrogen en geef in het voorjaar én na de bloei organische mest.

Soorten pioenrozen Aeonia suffruticosa, boompioen Langzaam groeiende struik.

Bloei: april-mei, meestal enkele bloemen.

Hoogte: 125-200 cm.

Standplaats: zon, halfschaduw. De stelen zijn kort en de bloemen verleppen snel als je ze afsnijdt, dus laat ze liever aan de plant zitten. Mooi op een beschutte plek tegen een muur of schutting. Paeonia lactiflora Vaste plant.

Bloei: mei- juni.

Hoogte: 100 cm.

Standplaats: zon. Ideale snijbloem die eind mei, begin juni plukrijp is. Plant hem in een snij­bloemenhoek, pluktuin of in een border met andere vaste planten. Paeonia officinalis De oervorm van de pioen, geneeskrachtig en roodbloemig. Enkelbloemig.

Bloei: mei-juni.

Hoogte: 75 cm.

Standplaats: zon, halfschaduw. Past goed in een natuurlijke tuin of in een bloemenwei.

