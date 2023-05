Zo help je de hommel een handje

Nederland kent ruim twintig hommelsoorten, waarvan een kwart met uitsterven bedreigd wordt. Dat is een zorgelijke zaak, want hommels zijn onmisbaar voor de natuur. Zo zorgen hommels voor de bestuiving van bloemen en (voedsel)planten. Zonder hommels zou de biodiversiteit een flinke knauw krijgen en worden veel gewassen oneetbaar.

Op zoek naar voedsel

Gelukkig zijn er meerdere manieren om hommels naar je tuin te trekken en ze te helpen zich voort te planten. Dit kan al vanaf de prille lente. Tijdens deze periode komt de koningin namelijk uit haar winterslaap, waarna ze meteen op zoek gaat naar voedsel. Je kunt haar helpen door al vroeg voor groeiende bolgewassen in de tuin te zorgen, zoals blauwe druifjes, krokussen, narcissen en longkruid.

Heeft de koningin haar buik rond gegeten, dan gaat ze eitjes leggen. Dit gebeurt vaak al in maart. Ze gebruikt nectar en stuifmeel uit bloemen en planten om bekertjes was te maken waar ze haar bevruchte eitjes in kan leggen. Hieruit ontstaan tientallen werksters, die samen een kolonie en een nestplekje vormen. Jij kunt hier helpen door de kolonie simpelweg met rust te laten en de kleine hommels alle tijd en ruimte te geven om te nestelen.

Hommel houdt van grote bloemen

Om ook in de zomer hommels naar je tuin te trekken, zorg je voor grote, open bloemen. Kleine bloemen zijn vanwege het dikke lijf van de hommel minder praktisch. Hommels zijn gek van witte, lila, paarse en blauwe bloemen; denk aan lavendel, de Monarda en de korenbloem.

In het najaar kun je de hommel ondersteunen door je tuin lekker ‘wild’ te laten, zodat er voor jonge koninginnen genoeg beschutte plekjes zijn om hun winterslaap in door te brengen. Je kunt ook zelf een hommelschuilplek maken of kopen. Zorg ook in het najaar voor voldoende bloemen in de tuin, want de koningin zal in deze periode zoveel mogelijk voedsel verzamelen om zichzelf klaar te stomen voor de winter.

Bron: RTL Nieuws