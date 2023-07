Onkruid Beeld Getty Images

onkruid vergaat niet

Zó kom je in een handomdraai van het onkruid tussen de tegels af

Noem een grotere tuinergernis dan onkruid tussen de tegels: wij wachten. Het is hardnekkig, groeit als kool en keert áltijd binnen de kortste keren terug. Niet voor niets zeggen mensen ‘onkruid vergaat niet’. Of toch wel? In dit artikel leggen we uit hoe je er makkelijk van afkomt en het in de toekomst voorkomt - in zoverre dat mogelijk is.